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MotoGP GP de Aragón

Márquez impotente ante Bezzecchi en la clasificación de Aragón: "A veces, no se puede hacer nada"

Marc Márquez solo puede constatar la superioridad de Marco Bezzecchi tras la clasificación del GP de Aragón. El piloto de Aprilia, por su parte, se mantiene muy prudente.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Se pensaba que Marc Márquez era invencible en el GP de Aragón, pero se topó con un rival muy veloz desde el inicio del fin de semana. El español solo lideró la primera sesión y desde entonces, Bezzecchi tiene la ventaja. Este hecho se confirmó en la clasificación, con la pole del piloto de Aprilia, 0"089 por delante de Márquez.

El piloto de Ducati lo intentó todo e incluso se excedió un poco en su última vuelta, con un error que le obligó a renunciar a su intento. Reconoce la superioridad de Bezzecchi por el momento, pero mantiene la esperanza para el resto del fin de semana.

"Estoy contento porque las sensaciones son buenas", subrayó Márquez en el parque cerrado. "Pero hay un piloto, Marco, que tiene un ritmo mejor que el nuestro por el momento. A veces, no se puede hacer nada. Hay que dar lo mejor de uno mismo, es lo que estamos haciendo."

"Habéis visto que atacaba fuerte en la clasificación, ¡quizá demasiado en la frenada! Me llevé ese susto, pero por lo demás, siento que puedo mantener un ritmo constante. Pero Marco Bezzecchi tiene un ritmo ligeramente mejor, así que veremos. Hay que esperar y lo haremos lo mejor posible."

Para Bezzecchi, el "verdadero trabajo" empieza

Marco Bezzecchi fue el más rápido en la FP2 y luego en Q2 este sábado, aunque no estaba seguro de poder medirse a Marc Márquez después de la primera jornada de entrenamientos. Su pole no cambia realmente su estado de ánimo, ya que sabe que lo más duro está por llegar.

"Fue una mañana positiva", comentó Bezzecchi después de haber sido el hombre fuerte de la clasificación. "La FP2 y la clasificación fueron buenos para mí. La clasificación fue divertida. Estoy contento de ser rápido y de haber logrado la pole."

Marco Bezzecchi logró la pole position en el GP de Aragón.

Marco Bezzecchi logró la pole position en el GP de Aragón.

Photo by: Stephen Blackberry / NurPhoto via Getty Images

"Ahora empieza el verdadero trabajo. Estoy contento. Salimos desde una buena posición, pero Marc y Álex tienen un ritmo muy bueno, con los dos neumáticos, así que será una gran batalla. Pero estoy disfrutando y veré qué puedo hacer."

Álex Márquez, que completará la primera fila, se sitúa por el momento como espectador del enfrentamiento entre Bezzecchi y su hermano. El viernes, se quejaba de malas sensaciones con el tren delantero de su moto y reconocía la superioridad de sus dos rivales, pero sigue en la pelea.

"Estoy contento con la primera fila", declaró el piloto de Gresini. "Era el verdadero objetivo. Me costó mucho esta mañana probando cosas, pero en la clasificación recuperamos el buen camino."

"No pude mejorar en la segunda vuelta por una bandera amarilla, pero estoy contento con el ritmo y las sensaciones. Siento que tenemos buenas sensaciones. Muchas cosas dependerán de la salida y de la primera vuelta."

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