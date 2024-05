Los argumentos de Márquez y Martín para ascender a la Ducati oficial en MotoGP

Vaya por delante que el relato está un pelín alterado. Si bien es cierto que la primera parte de la ecuación debe despejarla Ducati, el problema no estará del todo resuelto hasta que el elegido estampe su firma en el contrato. De los tres que comenzaron la carrera por esa segunda Desmosedici del taller de fábrica, Enea Bastianini se ha quedado descolgado, circunstancia que coloca a Jorge Martín y a Marc Márquez en los dos rincones del ring. Los resultados favorecen ligeramente al primero, quien, a su vez, no puede rivalizar con el segundo en impacto y repercusión mediática. Al margen de esos dos conceptos, resulta muy difícil valorar quién de los dos es más competitivo porque las circunstancias que les rodean están demasiado alejadas a todos los niveles.

Martín ha edificado su liderato en la tabla de puntos a partir de velocidad y consistencia, los dos elementos más deseados para cualquiera que pretenda pelear por el título. En las seis paradas del calendario que han transcurrido hasta el momento, el piloto de Pramac suma dos triunfos (Portimão y Le Mans), y un total de cuatro podios, que se combinan con otras tres victorias (Qatar, Jerez y Le Mans), y dos podios (Portimão y Austin) en esas dos sprint. Un acierto brutal si tenemos en cuenta el nivel de competencia que hay actualmente en la parrilla, y que arroja un índice de efectividad del 70%. De los 222 puntos totales que se han puesto en juego hasta el momento, el madrileño ha podido hacerse con 155, una cifra que implica una media de 26 puntos por gran premio, de los 37 posibles. La media de Pecco Bagnaia, que circula el segundo en la clasificación, con 39 puntos menos, es de 19 puntos por evento, prácticamente la misma que Márquez, que tiene solo dos puntos menos que el actual campeón.

Esta fotografía debería colocar a Martín en la ‘pole’ para recalar en el box de Ducati en 2025. Sin embargo, la marca de Bolonia no puede pasar por alto la épica que ha viajado en la moto del catalán en las últimas carreras. En una etapa tan decisiva como esta, el #93 se ha sacado de la manga dos remontadas que constatan que, subido a uno de los prototipos del constructor italiano, está muy cerca de su mejor versión. Solo con un dominio de la escena sobresaliente uno podría verse capaz de remontar desde la 13ª y la 14ª posiciones, en Le Mans y en Montmeló, respectivamente, para terminar enloquecido subido al podio. Martín lleva cuatro años conduciendo una Ducati, por los seis grandes premios de experiencia que acumula Márquez, quien, además, dispone de un prototipo que, sobre el papel, ofrece un menor rendimiento que el de su oponente.

La opulencia de Márquez en toda su dimensión, tanto dentro como fuera de la pista, es su mejor baza para convencer a los ejecutivos de la casa de Bolonia. "A Gigi le hace mucha gracia saber qué es capaz de hacer Marc con la Ducati de última generación", comentan varias voces que salen del taller de la formación roja. En ese mismo garaje existe la certeza de que una victoria del corredor de Cervera (Lleida) en Mugello, este fin de semana, complicaría de forma prácticamente decisiva la continuidad de Martín en Ducati, habida cuenta de que él mismo ha dejado claro que solo contempla seguir con compañía de Borgo Panigale, si es en el box corporativo. Un órdago comprensible, por un lado, si tenemos en cuenta que la marca ya prefirió a Bastianini en vez de a él en la última elección. Su salida sería aún más lógica de ser el descartado si tenemos en cuenta que probablemente se anunciaría siendo líder del campeonato, dado el colchón de 39 puntos que posee al frente del Mundial. Con esa declaración de Martín en mente, la clave está saber qué tiene más valor para Ducati, y qué está dispuesta a perder.

Sobra dar por sentado que el primer impulso es el de mantener a los dos españoles. Lo que ocurre es que solo parece haber una fórmula que lo permita. Esa pasaría por colocar a Martín en el equipo oficial y persuadir a Márquez para que recale en una de las escuderías satélite, con, eso sí, la última evolución de la Desmosedici.

En Montmeló, este fin de semana, los dos protagonistas que tienen el mercado bloqueado volvieron a escenificar sus estrategias. Martín, por su lado, dejó claro que el año que viene correrá "con un equipo oficial". Motorsport.com entiende que el de Pramac tiene encima de la mesa una oferta de Pierer Mobility, y que ha dado de plazo a Ducati hasta Mugello para convencerle. Si no recibe respuesta en los próximos días, o si la propuesta que recibe no le satisface, iniciará la negociación de forma activa con el grupo austríaco. Márquez, por su parte, insistió en que tiene un plan en la cabeza que está saliendo como él quiere. El seis veces campeón del mundo es mucho más sutil que su oponente, y prefiere no cerrarse ninguna puerta. Al igual que Martín, KTM también está lista para reclutarle en caso de que opte por irse de Ducati.

El multicampeón insiste en que quiere volver a formar parte de una estructura de fábrica, porque eso asegura disponer de los recursos y el material que requiere afrontar el asalto al título. Eso no quiere decir, de todos modos, que no contemple la posibilidad de aceptar competir con una formación satélite, en caso de que Ducati se venza a favor de su compatriota. Lo que parece claro es que, con la mayor parte del presupuesto destinado a pagar el suelo de los pilotos adjudicada ya a Bagnaia, su próximo compañero puede no ser tanto el piloto elegido, sino el que más esté dispuesto a renunciar para conseguir ese puesto.