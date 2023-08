Márquez ve un gran futuro para KTM en MotoGP

El español fue el invitado especial del programa 'Sport and Talk' de ServusTV, la televisión de Red Bull, en la previa del Gran Premio de Austria que este fin de semana se celebra en el Red Bull Ring. Por allí pasó Mick Doohan, ex campeón del mundo de 500c, y también Pit Beirer, director deportivo de KTM.

En la que está siendo la peor temporada de su vida en términos de rendimiento desde que en 2013 promocionó a MotoGP, a Marc Márquez se le preguntó directamente por la asociación que hacen muchos, y que le llevaría a enfundarse el mono de la marca de las motos naranjas más pronto que tarde. Incluso hay quien apunta a que esa posibilidad podría precipitarse y darse en 2024, un año antes de que expire el vínculo del catalán con Honda. Ese escenario no se producirá si KTM no encuentra la forma de aumentar su número de motos en la parrilla, que actualmente es de cuatro unidades. Una posibilidad que no parece viable si atendemos a los compromisos de Dorna, el promotor, con los demás fabricantes y equipos privados.

Márquez, que volvió a subrayar que tiene un contrato firmado con Honda que le compromete para la temporada que viene, no escatimó en piropos hacia el constructor de las motos naranjas.

"Cuando KTM comenzó eran los últimos de la parrilla. Y, poco a poco, se han ido acercando. Ahora es el segundo mejor constructor del campeonato. Pero muy pronto, más de lo que la gente pueda pensar, será el primero", soltó el #93, de forma contundente.

No deja de sorprender el argumento que el piloto de Cervera empleó para justificar su impresión, basado en la ambición. Es fácil interpretar que ese mensaje iba dirigido a Honda de forma indirecta. "En la competición, la clave es la ambición. Si tienes ambición, llegarás. KTM está haciendo incorporaciones muy buenas a nivel de ingenieros, y también de pilotos", añadió Márquez, que casi hizo ruborizar a Beirer, colocado a su lado.

El alemán agradeció las buenas palabras de su rival e insistió en que, al menos para 2024, KTM no está en condiciones de ofrecerle una de sus RC16. "Es un cumplido para nosotros que nos asocien con Marc y escucharle decir a él palabras como las que acaba de decir", asintió Beirer. "Pero ya tenemos a cinco pilotos para solo cuatro motos disponibles", prosiguió el expiloto alemán de motocrós, en referencia al overbooking generado tras ejercer la opción de renovación de Augusto Fernández, que forma pareja con Pol Espargaró en GasGas y con Pedro Acosta listo para debutar en la clase reina. En la formación oficial, tanto Jack Miller como Brad Binder tienen acuerdos firmados hasta diciembre del año que viene. "Me temo que Marc no estará con nosotros el año que viene, porque tiene contrato. Lo comentamos y nos lo dijo claramente", finalizó Beirer.