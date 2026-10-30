Crónica de prácticas

MotoGP GP de Malasia

Márquez lidera la FP1 en Malasia, Martín termina 20 y Fernández baja del fin de semana

El piloto de Ducati se pone de inmediato al frente y aventaja en casi medio segundo al de Rimini de Aprilia y a la KTM de Acosta. "Martinator" rueda infiltrado, pero las sensaciones son mejores de lo previsto y completa 12 vueltas, reservando un poco de energía para la tarde. Bien Bastianini, cuarto. Raul Fernandez declarado "unfit".

Matteo Nugnes

Publicado: 30 oct 2026, 4:08

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Las miradas estaban inevitablemente puestas en los dos candidatos al título en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Marc Márquez hizo su trabajo de la mejor manera, porque el piloto de Ducati presionó a su rival logrando el mejor tiempo y descolgando a la competencia.

El líder del Mundial, de hecho, fue el único capaz de romper la barrera del 1'59", firmando un 1'58"912 con el que consiguió aventajar en casi medio segundo a su perseguidor directo. Marco Bezzecchi, de hecho, se quedó en 1'59"386 con la Aprilia. Lo curioso, además, es que Pedro Acosta, en tercera posición, marcó el mismo tiempo al milésimo que el de Rímini, siendo también protagonista al final de una salvada prodigiosa en la curva 15.

Sin embargo, quien acaparó la atención fue claramente el otro lado del box de la Casa de Noale, porque Jorge Martín llegaba a Sepang pocos días después de la fractura del radio derecho sufrida en la caída de la Sprint de Phillip Island. El madrileño completó 12 vueltas a lomos de su RS-GP, con un mejor registro de 2'00"747, a 1"8 del mejor tiempo de Márquez, lo que le valió el 20º puesto.

Recordando que "Martínator" rodó tras una infiltración, el team manager Paolo Bonora habló de unas condiciones mejores de lo esperado, explicando también que el español intentó preservar un poco las energías de cara a la sesión de la tarde, en la que habrá que ir a hacer los primeros time attack del fin de semana.

No le fue igual de bien a Raul Fernández, que era el otro piloto que necesitaba la aprobación médica tras la doble fractura en los dedos de la mano derecha de Mandalika. El fin de semana del piloto del Trackhouse Racing, de hecho, duró apenas 5 vueltas. Luego, una vez de vuelta en el box, consultó con el doctor Angel Charte, responsable médico de MotoGP, y decidió tirar la toalla a causa del dolor.

Volviendo a repasar la clasificación, hay que decir que en esta primera sesión brillaron especialmente las KTM, porque Enea Bastianini y Brad Binder se encaramaron a la cuarta y quinta posición, aunque hay que decir que ambos montaron un neumático trasero medio nuevo para lograr la prestación que les hizo escalar en la clasificación.

Lo mismo vale también para Franco Morbidelli, aunque con un duro, por el 1'59"795 que lo llevó a la sexta posición, justo por delante de la otra Ducati, pero con los colores del Gresini, confiada a Alex Márquez, que es el último en haber bajado de los dos minutos, pero lo hizo con neumáticos usados.

En el top 10 también hay espacio para dos Honda, con Johann Zarco y Diogo Moreira que terminaron respectivamente en octava y décima posición, pero ambos lo hicieron con neumáticos usados. Igual que Fabio Di Giannantonio, que colocó su Ducati de Pertamina Enduro VR46 justo entre las dos RC213V del LCR.

Hay que bajar hasta la 11ª posición para encontrar la mejor de las Yamaha, que fue la de Alex Rins, a 1"3 y seguida por la otra M1 de Jack Miller. Pecco Bagnaia, en cambio, parecía depositar grandes esperanzas en este fin de semana para regalarse una última satisfacción con Ducati, pero por ahora parecen bastante traicionadas, visto que el piloto de Ducati es solo 13º con neumáticos usados, pero distanciado nada menos que 1"4 de la Desmosedici GP gemela.

A sus espaldas encontramos al retornado Joan Mir, finalmente de vuelta sobre su Honda después del parón de cuatro GP que siguió al malestar físico sufrido en Misano. El mallorquín precede a la Yamaha de Fabio Quartararo, mientras que su compañero Luca Marini, que a su vez vuelve tras perderse Phillip Island a raíz de un fuerte ataque gripal, es 18º. En grandes dificultades hasta ahora también Ai Ogura, sorprendentemente solo 19º a 1"7 con la Aprilia del Trackhouse Racing.

También hay que señalar una breve bandera roja provocada por Iker Lecuona, sustituto del lesionado Fermin Aldeguer que cierra el grupo. En la Ducati del Gresini Racing se desprendió de hecho el guardabarros delantero, que acabó bajo la rueda y literalmente se hizo añicos, inundando la pista de restos.

La classifica della FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

1'58.912

167.811 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17

+0.474

1'59.386

0.474 167.145 3 P. Acosta KTM 37 KTM 14

+0.474

1'59.386

0.000 167.145 4 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 15

+0.776

1'59.688

0.302 166.723 5 B. Binder KTM 33 KTM 16

+0.825

1'59.737

0.049 166.655 6 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 17

+0.883

1'59.795

0.058 166.574 7 A. Márquez Gresini 73 Ducati 16

+0.989

1'59.901

0.106 166.427 8 J. Zarco LCR 5 Honda 16

+1.241

2'00.153

0.252 166.078 9 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 17

+1.325

2'00.237

0.084 165.962 10 D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.348

2'00.260

0.023 165.930 11 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+1.358

2'00.270

0.010 165.916 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17

+1.412

2'00.324

0.054 165.842 13 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 12

+1.418

2'00.330

0.006 165.833 14 J. Mir Honda 36 Honda 14

+1.419

2'00.331

0.001 165.832 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+1.508

2'00.420

0.089 165.710 16 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 16

+1.545

2'00.457

0.037 165.659 17 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+1.669

2'00.581

0.124 165.488 18 L. Marini Honda 10 Honda 17

+1.697

2'00.609

0.028 165.450 19 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+1.704

2'00.616

0.007 165.440 20 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 12

+1.835

2'00.747

0.131 165.261 21 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 15

+2.198

2'01.110

0.363 164.765 22 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 15

+2.764

2'01.676

0.566 163.999 Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires para la visita del MotoGP en 2027

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Matteo Nugnes





Márquez por delante de Fernández y la sorpresa Miller en la FP1 en Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



7 d



Márquez por delante de Fernández y la sorpresa Miller en la FP1 en Phillip Island





Bagnaia: "Phillip Island es una pista de verdad, pero ahora se va en una dirección diferente"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



7 d



Bagnaia: "Phillip Island es una pista de verdad, pero ahora se va en una dirección diferente"





Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



7 d



Bezzecchi: "¿Órdenes de equipo? Aprilia no ha dicho nada"

Más de

Marc Márquez





Marc Márquez pidió garantías para viajar a Qatar mientras otros se callan ante MotoGP, dice Tardozzi



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



3 d



Marc Márquez pidió garantías para viajar a Qatar mientras otros se callan ante MotoGP, dice Tardozzi





"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



"Era una gran oportunidad para Márquez, pero la seguridad es lo primero", dice Tardozzi





Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 d



Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia

Más de

Aprilia





Jorge Martín espera un fin de semana de MotoGP “realmente difícil y doloroso” con un brazo fracturado



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



17 h



Jorge Martín espera un fin de semana de MotoGP “realmente difícil y doloroso” con un brazo fracturado





Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



17 h



Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad





Jorge Martín fue declarado apto para iniciar el fin de semana del GP de Malasia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



17 h



Jorge Martín fue declarado apto para iniciar el fin de semana del GP de Malasia

Últimas noticias





El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



19 min



El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027





Albon descarta las críticas de Fernando Alonso: "La F1 ya no tiene pilotos de pago"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Albon descarta las críticas de Fernando Alonso: "La F1 ya no tiene pilotos de pago"





Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 h



Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"





Carlos Sainz responde a Fernando Alonso: "Todos tenemos talento para pelear victorias"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



5 h



Carlos Sainz responde a Fernando Alonso: "Todos tenemos talento para pelear victorias"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete