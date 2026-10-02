Márquez aventaja a las Aprilia en la FP1 de MotoGP en Motegi

Llovió al inicio del día, pero la pista estaba casi completamente seca cuando los pilotos de MotoGP salieron a pista. La temperatura seguía siendo fresca, con 18°C en el aire, mientras que el asfalto, reasfaltado este año, se midió a 23°C.

Takaaki Nakagami, inscrito como wild-card este fin de semana, se cayó ya en su primera vuelta. El piloto de pruebas de Honda salió despedido de su moto y cayó con fuerza. Su cabeza golpeó el suelo y se sujetaba el hombro izquierdo tras este highside. Antes incluso del final de la sesión, Honda anunció que sufría una fractura de la clavícula izquierda, lo que marcó un temprano final a su fin de semana.

Marco Bezzecchi, por su parte, evitó por poco la caída en los primeros minutos. En estas condiciones traicioneras, pocos pilotos rodaron al inicio de la sesión. La mayoría solo hizo una vuelta de instalación, dejando a Somkiat Chantra, sustituto de un Joan Mir que sigue ausente este fin de semana, y a los pilotos de Pramac solos en pista.

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La primera posición cambió varias veces de manos, entre Chantra y Toprak Razgatlioglu. La última palabra fue para el tailandés.

Cada vez más pilotos volvieron a salir a pista, pero a mitad de sesión solo nueve tenían un tiempo en su haber. Raúl Fernández tomó el mando a poco más de 20 minutos del final, pero pronto fue desalojado de la primera posición por Marco Bezzecchi.

Este último abrió brecha con sus rivales, empezando por su compañero Jorge Martín, en la vuelta siguiente. El español se acercó a 0"025, y Pecco Bagnaia, vencedor el año pasado, se intercaló, a 0"007 de Bezzecchi. Tras salir a pista después de los demás pilotos, Marc Márquez se metió en la lucha, al colocarse cuarto a 0"083 del líder.

Este duelo muy reñido entre los pilotos oficiales de Aprilia y de Ducati no duró mucho. Álex Márquez se hizo con la primera posición a poco más de diez minutos de la bandera a cuadros, relegando a Bezzecchi a cuatro décimas. Unos minutos más tarde, Fabio Quartararo sorprendió al marcar el segundo mejor tiempo, a 0"023 de la cabeza.

Los pilotos de Aprilia respondieron: Bezzecchi recuperó la primera posición y Martín subió al segundo puesto. Marc Márquez solo les dejó liderar unos instantes, ya que se puso al frente, pero Martín lo hizo mejor a dos minutos del final, por 0"042.

Bajo la bandera a cuadros, Marc Márquez volvió a ponerse al frente, por 0"099. Superó a Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Álex Márquez se hizo con la cuarta posición por delante de los dos franceses de la parrilla, Johann Zarco y Fabio Quartararo. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta, que viene de lograr su primera victoria en MotoGP en el GP de Austria, completaron el top 10.

Cabe señalar que Maverick Viñales, de regreso casi tres meses después de su última salida, marcó el 18º tiempo. El piloto de Tech3 no pareció tener molestias en el hombro izquierdo y superó a su compañero, Enea Bastianini.