Márquez aún siente limitaciones por su brazo, pero destaca en Australia

Cargar reproductor de audio

Phillip Island.- Pese a que el propio corredor echa el freno y rehuye especular sobre sus posibilidades, aunque esta vez admitió que "la palabra podio es realista", lo cierto es que la combinación de factores que rodean a Marc Márquez este fin de semana en Australia le colocan en la lista de favoritos a luchar por la victoria. El único problema es que la lista no es precisamente corta.

La primera premisa para lograrlo era, evidentemente, salir lo más adelante posible y, para lograrlo, Marc echó mano de Pecco Bagnaia, al que siguió como referencia en sus dos salidas en la Q2.

"La referencia de Peco fue crucial. Con la Honda actual hubiera sido imposible hacer esa vuelta", explicó el de Honda.

"El ritmo no es malo, pero tampoco es el mejor. Ayer trabajamos para el futuro; hoy, para el presente, para este fin de semana. Ayer pedí a Honda que me dejaran trabajar en la puesta a punto para poder ser rápidos en carrera", desveló el corredor español, enfrascado en varios frentes, como son al recuperación del brazo y el desarrollo de la moto de 2023.

Durante la Q2, Márquez protagonizó una salvada imposible, idéntica a otra vivida en esa misma curva en 2019.

"En la salvada, todo el cuerpo, también el brazo, reaccionó de la forma adecuada", dijo satisfecho.

"Aún hay trabajo por hacer con el brazo. Me voy sintiendo mejor, pero aún noto subidas y bajadas. Después de Tailandia terminé destruido, lo bueno es que pude tener una semana de descanso y recuperamos bien"

En ese sentido, Marc no piensa en el estilo o la posición encima de la moto ahora mismo.

"Lo único que importa es estar delante, da igual cómo lo hagas y cómo pilotes".

Según apuntan todos los corredores, el consumo de los neumáticos puede ser clave y ahí la experiencia de Marc puede ser decisiva.

"Está claro que la degradación de la goma será importante, pero la mayoría de pilotos saben cómo hacerlo. Yo no estoy en condiciones de pensar en conservar la goma, voy a intentar estar con los de delante y si para ello tengo que tirar de gomas, lo haré y a ver hasta dónde llegamos". "Es la carrera en la que me encuentro más cerca de los primeros, pero no soy el más rápido", advirtió antes de acabar valorando su estado físico en general.

"Después de la cuarta operación ya me sentí mejor inmediatamente. Es un brazo con cuatro cirugías, pero después de pasar por el quirófano ya pude entrenarme de forma normal, sin ningún tipo de limitación. La mejora va por buen camino", concluyó.