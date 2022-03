Márquez: "Aún no entiendo cuándo me caeré con esta moto"

Cargar reproductor de audio

El español terminó el quinto hace dos semanas, en Losail, donde todavía no fue capaz de sacar su mejor versión. Marc Márquez sigue con su proceso de adaptación a la RC213V que Honda ha rediseñado por completo este invierno, con la intención de que encaje mejor con la generación de neumáticos que Michelin introdujo hace ya un par de cursos.

El corredor de Cervera, que sigue tratándose de las secuelas que le quedan en su brazo derecho tras las múltiples operaciones que se ha realizado, todavía no se encuentra a su gusto con un prototipo que le obliga a cambiar completamente su forma de encarar los virajes, a los que antes se tiraba a degüello, algo que ahora no puede hacer.

"Desde que me subí a la moto por primera vez supe que tenía potencial, pero también que necesitaba una sensación en el tren delantero distinta. Llevo la misma moto que mi compañero [Pol Espargaró], pero no tengo las mismas sensaciones. Aún no entiendo cuándo me caeré o perderé el tren delantero", declaró Márquez este jueves, ya desde Mandalika. "Rodando con esta base se pueden ganar carreras, pero quiero más y en eso estamos", añadió el #93.

Para el multicampeón del mundo, la segunda prueba del calendario debe servir para mejorar la quinta plaza obtenida en la primera, de la misma manera que en el Gran Premio de Argentina, en 15 días, buscará terminar más adelante que este próximo domingo.

"Qatar fue un fin de semana sólido. Nuestro objetivo aquí es tratar de mejorar el resultado de aquella carrera. Allí, tuve las mejores sensaciones en muchos meses. En la carrera de Losail es donde entendí qué dirección debo tomar con mi estilo de conducción, porque fueron 22 vueltas seguidas", remachó Márquez, que considera a Espargaró, junto a Enea Bastianini y Fabio Quartararo, uno de los principales favoritos a llevarse el triunfo, en función del resultado del test celebrado en Lombok el mes pasado.

El Gran Premio de Indonesia, que vuelve al calendario de MotoGP 25 años después, se celebra este fin de semana en el nuevo circuito de Mandalika, en la isla de Lombok. Consulta aquí los horarios del fin de semana.

