Márquez: "Mentiría si dijera que no quiero a mi hermano de compañero"

Cheste.- El de Honda dedicó el viernes, como es habitual, a trabajar en el ritmo centrándose en un compuesto, que fue el medio, para determinar las opciones de cara a su utilización en la carrera. Pese a ser el más rápido durante gran parte de las dos sesiones, a última hora, tanto por la mañana como por la tarde, algunos rivales montaron una goma para atacar el crono que relegó al de Honda en la clasificación.

“Por ahora parece que Viñales, Rins y Quartararo van rápido”, explicó Márquez al final de la jornada.

“Desde que ganamos el Mundial nos centramos en entender conceptos. Desde Tailandia estamos preparando el 2020”, mantiene el español.

Honda tiene ya el título de pilotos y constructores, y este fin de semana luchará por retener el de equipos, aunque no lo tiene fácil ante Ducati, que tiene dos puntos más.

“La Triple Corona es difícil, pero no imposible. No solo está en mis manos, pero intentaré terminar lo más arriba posible”.

Pero el tema del fin de semana no es otro que la retirada de Lorenzo y el nuevo escenario que abre, que es una Honda oficial de fábrica libre para 2020.

“No puedo contestar a quién quiero como compañero de equipo, pero os lo podéis imaginar. No está en mis manos. Creo que Alex [Márquez] está listo para correr en MotoGP. Este año lo tiene todo en su sitio”, expuso Marc.

Sin embargo, también se puede pensar que la RC213V es una moto complicada para un debutante, y que Alex podría sufrir una gran presión.

“La Honda es una moto difícil, pero esto es HRC y si quieres ser un piloto rápido tienes que adaptarte”.

“Sea quien sea mi compañero de equipo se le comparará conmigo. Y a mi hermano siempre se le ha comparado conmigo”, añadió.

También lee: Honda evaluará juntar a Marc y Alex Márquez

Aunque, en principio, Honda ha llamado a Stefan Bradl para que esté en los test del próximo martes, Marc cree que podrían irse acortando los plazos.

“El Repsol Honda es el primer interesado en que el piloto del año que viene se suba a la moto el martes y el miércoles”.

“Siempre he dicho que sería un sueño correr y competir con mi hermano en MotoGP. Podría haber forzado la situación hace dos años y no lo hice. Entonces él no se veía piloto de MotoGP y ahora sí. No fuerzo porque nunca he dudado de las cualidades de mi hermano. No hay que mezclar la familia con la progresión”, argumentó.

“Mentiría si dijera que no quiero a mi hermano de compañero, pero insisto en que nunca he forzado la situación y ahora tampoco lo haré”, concluyó.