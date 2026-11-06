Declaraciones

MotoGP GP de Qatar

Márquez ve a Martín fuerte en Qatar pese a su lesión y anticipa un sábado muy competido

Marc Márquez, el segundo más rápido durante la primera jornada de ensayos en Qatar, destaca el pundonor de Jorge Martín, que se metió directamente en la Q2, y las estrecheces que hay en la zona alta de la tabla de tiempos.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 20:56

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Se avecina un sábado de presión en el circuito de Losail si uno tiene en cuenta la velocidad exhibida por varios corredores en la toma de contacto de este viernes, en la que Fabio Di Giannantonio volvió a emerger con fuerza después de estar perdido durante algún tiempo, en la que Pecco Bagnaia renació de sus cenizas y en la que las Aprilia parecen listas para cualquier desafío. Como viene siendo habitual, en la pomada también está Marc Márquez, que tiene ante sí la primera bola de campeonato y que se encuentra muy bien sobre su Ducati, por más que no tenga tanto margen como en otros escenarios.

Más de MotoGP:

El actual campeón terminó con el segundo mejor tiempo, a una décima y media de Diggia, y justo por delante de Marco Bezzecchi. El italiano es, con Jorge Martín (séptimo), el único que puede retrasar el alirón. A pesar de tener la octava corona de MotoGP muy a su alcance, Márquez viajó a Qatar con la intención de fabricarse un panorama más propicio para celebrar el título en Portugal o Valencia, las dos últimas paradas del calendario. Y así sigue, a pesar de la velocidad que exhibió en el trazado catarí, ya desde primera hora.

"Fue un buen día, en el que me encontré bien desde el principio. Luego hicimos unos cambios que no fueron del todo bien, pero rectificamos y pude volver a ser rápido", resumió Márquez, a quien la cadena de su Desmosedici se le rompió, aunque con la fortuna de ocurrir muy cerca de la entrada en el pitlane, circunstancia que le permitió perder muy poco tiempo.

A diferencia de lo que ocurrió en Sepang, y en Australia, las diferencias parecen mucho menores en Losail, tanto al comparar su rendimiento con el de las otras Ducati, como al cruzar sus datos con los de las Aprilia. Eso plantea un sábado de alto voltaje. "El primer objetivo es la primera línea, y no será fácil. Hay muchos pilotos que van rápido; Di Giannantonio y Bezzecchi están volando los dos. Y luego estamos un grupo, en el que estamos Martín, Bagnaia, Ai Ogura y Raúl Fernández, que hará que esa tercera posición sea muy competida", subrayó el español, que no escatimó elogios hacia Martín.

El madrileño tuvo que bajarse de la moto el sábado pasado, en Malasia, después de comprobar que la fractura que arrastra en la muñeca derecha, fruto de la caída en Australia, no le permitía rodar en unos tiempos que le llevaran a nada. Después de una semana de recuperación, el de Aprilia está de vuelta en Qatar, y el panorama es considerablemente distinto. "Martín está sacando a fuerza que te da el pelear por un Mundial. Se ha visto que está pilotando de una forma natural, normal, descolgándose de la moto", subrayó el catalán, cuyo mejor giro fue medio segundo más rápido que el del campeón del mundo de 2024.

El margen con Bezzecchi, vecino de taller de Martín, se redujo a solo una décima. "Más importante que terminar por delante de Bezzecchi, sería tener más ritmo que él. Aquí saldrá a todo o nada, porque tiene que atacar. Su posición es incómoda, porque no puede fallar más, pero tampoco tiene nada que perder", concluyó Márquez.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Pecco Bagnaia "vuelve a sentirse como un piloto de fábrica" al recuperar la forma en Qatar

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Marc Márquez bromea con que Alex sería un 'mal hermano' si pusiera en riesgo la lucha por el título



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



8 h



Marc Márquez bromea con que Alex sería un 'mal hermano' si pusiera en riesgo la lucha por el título





Martín llega a Qatar con más confianza y quiere pelear el Mundial hasta Valencia



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



23 h



Martín llega a Qatar con más confianza y quiere pelear el Mundial hasta Valencia





Dixon sustituye a Mir en Honda y volverá a correr en MotoGP cinco años después



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Dixon sustituye a Mir en Honda y volverá a correr en MotoGP cinco años después

Más de

Marc Márquez





MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



8 h



MotoGP GP Qatar: Márquez y Bezzecchi se despegan y Martín es 5° en la FP1





Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"





Ducatia espera un cierre digno con Bagnaia "de esta historia bellísima"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Ducatia espera un cierre digno con Bagnaia "de esta historia bellísima"

Más de

Ducati





Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



2 d



Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título





Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 d



Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 min



Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"





Márquez ve a Martín fuerte en Qatar pese a su lesión y anticipa un sábado muy competido



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



24 min



Márquez ve a Martín fuerte en Qatar pese a su lesión y anticipa un sábado muy competido





El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



27 min



El roce en Ferrari recuerda a Wolff sus años gestionando la tensión entre Hamilton y Rosberg





Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



27 min



Franco Colapinto termina el viernes cerca del top 10 en Brasil, pero avisa: "Tenemos mucho por mejorar"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete