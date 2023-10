Márquez: Daré el máximo hasta el final de mi temporada con Honda Pese al anuncio de que Marc Márquez no correrá con Honda el próximo año, el piloto español aseguró en la previa del GP de Indonesia que "el objetivo no cambia", aunque sus metas no sean ahora las máximas.

Por: Germán Garcia Casanova El ocho veces campeón del mundo será el gran protagonista del Gran Premio de Indonesia, que se celebra este fin de semana en la isla de Lombok, segunda vez que el Mundial llega hasta esas latitudes. El anuncio oficial por parte de Honda de la separación tras once temporadas juntos, hace que todas las miradas estén puestas en Marc Márquez, al que le restan, como el mismo dijo, "seis fiestas" este año junto al que ha sido su equipo de confianza desde su época de Moto2. "Nuestro objetivo para esta carrera es el mismo que para las que quedan del año: salir y dar lo máximo para acabar 2023 de la mejor manera posible como equipo", es el mensaje que el equipo Repsol Honda ha difundido en la previa de la cita indonesia. El de Lombok es un trazado nuevo y al que MotoGP llegó el año pasado por primera vez en un fin de semana de funesto recuerdo para Márquez, ya que sufrió un aparatoso accidente, apareciendo de nuevo la temida diplopia (visió doble), que le mantuvo una carrera fuera de juego. "Indonesia siempre es un gran país para visitar, realmente sientes la pasión de los aficionados de aquí y cada vez disfruto más viniendo", explica Marc, que este mismo martes subía a sus redes un vídeo con el recibiendo en el aeropuerto de Yakarta. "Desafortunadamente, el año pasado tuve una caída en el Warm Up que me impidió salir a carrera, pero rodé aquí durante el test (del año pasado) y los entrenamientos (de aquel gran premio), así que tenemos una idea de qué podemos esperar este año", analiza. A la espera de que se conozca el destino de Márquez la próxima temporada, aunque todo el mundo da por hecho que correrá con una Ducati del equipo Gresini, Marc espera apurar lo que queda de curso tratando de disfrutar junto a su equipo. "Vamos a dar un buen espectáculo este fin de semana y a disfrutar de verdad", zanja el chico de Cervera.