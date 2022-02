Márquez: me pone la piel de gallina pensar en subirme a una MotoGP

Cargar reproductor de audio

La vida de Marc Márquez cambió completamente el 19 de julio de 2020, cuando en la vuelta 3 del Gran Premio de España salió volando y se fracturó el húmero del brazo derecho. Aquella lesión provocó que tuviera que pasar por el quirófano hasta en tres ocasiones, y no regresó hasta estar completamente seguro de que podía subirse a una moto en condiciones competitivas.

El de Cervera se pasó casi un año sin tomar la salida en una carrera de MotoGP, y volvió en Portugal en el mes de abril de 2021. Con la Honda, el español logró una séptima posición, aunque demostró que aún no estaba al nivel que acostumbraba.

Marc Márquez participó con la vista puesta en mejorar su condición física y encarar el 2022 de la mejor manera posible, pero una leve contusión a finales de octubre hizo que recayera de lesión ocular que apareció cuando estaba en Moto2, la que le dejó cinco meses sin competir.

El piloto de 28 años se perdió las dos últimas citas con HRC en Portimao y Cheste, y se centró en su recuperación para estar presente en los test de pretemporada en Sepang: "En este tiempo han pasado muchas cosas, y si tuviera que escoger una palabra para definir mi invierno no sabría cuál sería".

"Ha habido bastante incertidumbre, en algunos momentos ha sido un poco caótico, por momentos no sabía cuándo podría volver a competir o si podría volver a hacerlo al reproducirse la lesión de la diplopía", reveló Márquez en una publicación del Blog de Repsol.

"Han sido unos meses realmente difíciles, con la visión doble es complejo hacer una vida normal, y necesitaba estar en casa, quieto, así que fue bastante incómodo", dijo el catalán. "El Dr. Sánchez Dalmau, mi doctor de confianza y que también me ayudó en 2012, me aconsejó hacer un tratamiento conservador en el que se necesitaba tiempo y paciencia, y así hice".

"Gracias a sus consejos, la recuperación ha sido todo un éxito y me he podido recuperar bien de la visión. Estoy muy agradecido a los doctores y fisios que me han tratado, y a toda mi familia y equipo que me han ayudado en estos momentos tan difíciles", explicó el ocho veces campeón del mundo.

Hasta hace unos días, el de HRC no se subió a una moto, pero una vez que lo hizo, empezó rápidamente su preparación: "Cuando a medianos de enero el Dr. Sánchez me dio el visto bueno para poder subirme a una moto, intensifiqué los entrenamientos para poder llegar a los tests de pretemporada de la mejor forma posible".

"Durante estas semanas he podido hacer motocross, pilotar la CBR 600 y hacer karting. Al principio tenía agujetas, pero cada vez me he ido sintiendo mejor", desveló el español.

Los test de pretemporada de Sepang serán esenciales para saber si está en las condiciones ideales para competir encima de una MotoGP: "Me servirán para ver cómo estoy físicamente y, sobre todo, cómo está mi brazo respecto al año pasado. También será útil para ver el trabajo que ha hecho HRC con la nueva moto y ver dónde estamos".

"Tengo muchas ganas de subirme encima de la MotoGP, solo de pensar en este momento se me pone la piel de gallina", dijo el #93.

Esta ha sido una etapa complicada para la vida de Márquez, pero contó una curiosa anécdota que le hizo más amena su recuperación: "Durante el invierno, hice una escapada a Granada con mis amigos que realmente me ayudó mucho a desconectar de todo. Fue algo que no tenía planeado, estaba agobiado por estar en casa y los amigos respondieron a la perfección al plan".