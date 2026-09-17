Márquez avisa que no va a cambiar el enfoque porque ahora lidere el campeonato de MotoGP

Nuevo líder del campeonato, Marc Márquez tiene ahora algo más de dos meses por delante para confirmar esa posición e ir en busca de un décimo título mundial.

Aunque considera que cualquiera que hoy esté a menos de 100 puntos sigue siendo una amenaza —lo que incluye a sus perseguidores hasta Raúl Fernández, séptimo del campeonato—, el piloto de Ducati sabe sin embargo que un título no se decide solo con reglas matemáticas. Lo que siente cuenta al menos tanto, porque actualmente se encuentra en una dinámica que augura una posible escapada.

En vísperas de los primeros entrenamientos del GP de Austria, donde lógicamente aspirará a la victoria, Marc Márquez mostró en rueda de prensa la mentalidad de un ganador que viene de dos fines de semana perfectos y no tiene intención de bajar el ritmo.

Ahora has pasado a liderar el campeonato, empatado a puntos con Jorge Martín. ¿Eso cambia tu estado de ánimo?

"Estamos en una situación que es a la vez nueva y la misma. Para mí, estar al frente del campeonato o estar por detrás con pocos puntos de desventaja es muy similar. Mi enfoque sigue siendo el mismo.

Evidentemente, hay que intentar dar el 100% carrera tras carrera. Actualmente, con estas últimas pruebas, parece que hemos dado un paso adelante con Ducati y con el equipo, estamos cambiando algunas cosas y, poco a poco, me siento mejor. Veremos si logramos mantener este nivel de rendimiento este fin de semana".

Ducati suele ser muy fuerte en Austria: en 12 Grandes Premios en el Red Bull Ring, ha ganado diez veces. ¿Significa eso que volverás a apuntar a los 37 puntos este fin de semana?

Evidentemente, es una pista en la que la Ducati suele funcionar muy bien. El año pasado disfruté mucho en este circuito, pero como en muchos circuitos al final. Así que veremos si logramos empezar bien este fin de semana, desde los EL1, e intentaremos construir nuestro ritmo y rendir bien en el sprint y en la carrera principal.

Ya has mencionado que había momentos para defender y otros para atacar. ¿El Red Bull Ring es un fin de semana para defender o para atacar?

¡Para disfrutar! Estamos en un buen momento. Es cierto que todas las carreras son diferentes, pero ahora empiezo a disfrutar y eso es muy importante para mí. Sé que hay algunas carreras en las que voy a sufrir, pero poco a poco, con el tiempo y a lo largo de las carreras, parece que encuentro la forma de adaptar mi pilotaje a lo que requiere la moto, y me siento un poco mejor.