Márquez no correrá en Mandalika tras su durísima caída

Por: Germán Garcia Casanova Cargar reproductor de audio Marc Márquez sufrió una terrorífica caída saliendo por encima de su moto y volando más de dos metros por el aire antes de impactar con dureza en el suelo, cuando faltan menos de dos minutos para finalizar el Warm Up de este domingo por la mañana. El corredor de Honda fue evacuado el circuito en helicóptero hasta el hospital local de Mataram, en la isla de Lombok, para pasar las pruebas pertinentes y descubrir que sufre un traumatismo craneoencefálico con consciencia inestable, tras golpearse con violencia la cabeza contra el asfalto. Del editor, también lee: Directo: la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia

Video: Dura caída de Márquez a 190km/h Marc pudo regresar al circuito y quedó a la espera de ver cómo reaccionaba su cuerpo, mientras dirección de carrera tomaba la decisión de reducir las carreras de Moto2 y MotoGP, ésta última de 27 a 20 vueltas. Finalmente, tras consensuarlo entre el equipo y los médicos, se tomó la decisión de que Márquez no tome parte en la carrera, algo lógico tras el gran golpe recibido y teniendo en cuenta que Marc debía salir el 14º en parrilla y con la reducción de vueltas, además de por el estado del piloto, que pese a estar bien sería demasiado arriesgado. "Marc ha sufrido una caída de alta energía que ha provocado un traumatismo craneoencefálico, inicialmente le hemos explorado en el circuito y lo hemos derivado a un hospital en Mataram, le hemos realizado pruebas radiológicas con resultado negativo. De acuerdo con el equipo y el piloto y a tenor que este tipo de patologías necesita de 12 horas en observación, hemos decidido declararle no apto para correr", ha explicado Angel Charte, médico jefe del Mundial. "Ha tenido un traumatismo y está aturdido, está bien y no tiene nada roto, pero mandarle a correr no era lo más inteligente, con este tipo de lesiones lo mejor es estar tranquilo y esperar unas horas. Con el equipo, los médicos y el piloto hemos decidido que no corriera", ha expresado Alberto Puig, team manager de Honda.