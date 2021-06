Márquez: Ganar es el combustible, pero no imagino estar como Rossi

La llegada de un circuito como el de Sachsenring, donde Márquez ha ganado 10 carreras y conseguido 10 poles consecutivas entre 2010 y 2019, año de la última carrera en este trazado, era el escenario ideal para evaluar el momento por el que atraviesa el piloto de Honda. Tras liderar el primer libre y hacerlo en la parte final del segundo, se vio aplastado por sus rivales que, a diferencia de él, montaron un neumático nuevo para atacar el tiempo.

Márquez explicó este viernes que decidió no montar el neumático nuevo porque “no me encontré con la chispa suficiente para hacerlo”, y que la condición física, que pensaba que no iba a afectarle en este circuito “en algunos puntos” sí le afectó.

“Estamos en un deporte que no depende cien por cien del atleta. Es un conjunto equipo, moto y piloto, y todo tiene que ir de la mano. En las actuales condiciones hay circuitos en los que la moto no me ayuda a mí, y otros en los que yo no ayudo a la moto. Estamos buscando una base estable y aquí es la primera vez que me he encontrado cosas más parecidas a lo que tenía antes. Tengo que ir cogiendo confianza, hacer buenos tiempos y conseguir resultados. Y a partir de ahí ir evolucionando”, explicó el de Honda.

Para un piloto acostumbrado a ganar, estar sufriendo para hacer buenos tiempos es una situación complicada, algo que está empezando a impacientar a sus fans.

“Mentalmente es difícil, es un factor importante, pero lo que estoy haciendo ahora es olvidarme del mundo exterior y centrarme en mí mismo. La gente quería que volviese y ganase de repente, esperaba que no me costase tanto, pero me está costando”, reconoció, antes de subrayar que “la motivación es volver a ser competitivo como lo era antes”.

Y en ese punto se entró en las dudas que se pueden generar sobre si Marc volverá a ser el de antes, o se convertirá en un piloto diferente.

“Una de las motivaciones para estar aquí es porque me gusta el sabor de los podios, ganar carreras y ser competitivo”, dijo.

“Tan pronto como sienta que no puedo ser competitivo y luchar por las primeras posiciones, será la hora de reconsiderar muchas cosas. Pero es seguro que (la actual) no es la situación real, la situación real es que tengo algunas limitaciones en las que estoy trabajando y el objetivo es tener alguna motivación adicional para ser, o montar, de la misma manera que en el pasado”.

“Si has ganado muchas carreras y muchos campeonatos en el pasado, cuando no ganas necesitas gasolina, y ese empujón son las victorias, las emociones que te dan ese combustible extra y un ganador necesita eso”, valoró el catalán.

“Especialmente por esta razón, digo que estoy muy sorprendido, y al mismo tiempo agradecido, por la forma en que Rossi acepta su situación, porque ahora Valentino está montando, no tiene opciones pero sigue disfrutando, o parece que está disfrutando. Pero yo no me puedo imaginar en su posición, al menos no ahora, tal vez en el futuro, no lo sé. Pero ahora no puedo imaginar quedarme en este campeonato si no tengo la oportunidad de estar en el podio”.

Precisamente le preguntaron a Marc si para esta carrera se ve capaz de llegar al podio.

“Es optimista pensar eso, una cosa son los entrenamientos y otra es la carrera, que es a muchas vueltas (30). Estoy mejor que en Mugello y Barcelona. Me he encontrado cómodo, pero no puedo pretender pasar de luchar para entrar en la Q2, a luchar por podios y victorias. Vamos paso a paso y el primero es intentar pasar a la Q2 directamente mañana, el siguiente será posicionarse bien en la salida. El objetivo este fin de semana era estar más cerca de los de delante”.

Tampoco quiso levantar expectativas de cara a una pole que ha logrado diez veces en este trazado.

“No estoy para luchar por la pole. Por eso no he montado el neumático nuevo al final del FP2. Estaba en la planificación del equipo hacerlo, pero he parado en el box y no he querido. No me sentía con el plus de energía para ponerlo”, confesó.

“Me he olvidado de tiempos y posiciones, he trabajado al estilo vieja escuela, pensando en la carrera, y mañana ya será el tiempo de atacar. La pole es muy difícil, primero tengo que entrar en la Q2, y saliendo de las dos primeras filas estaría contento. La carrera aquí es muy larga, veremos”.

Pese a que al final del día Márquez se vio el 12º en la hoja de tiempos, en el primer libre y gran parte del segundo recordó al Marc de siempre.

“Este fin de semana hemos empezado con otra dinámica, se respiraba otro ambiente en el box porque he salido a pista y me he sentido bien desde el principio. Pensaba que no iba a tener limitaciones físicas aquí, pero hay puntos del circuito en las que el brazo derecho no lo llevo natural, lo pongo un poco elevado. Me sentí muy bien por la mañana, pero por la tarde no puse la goma nueva porque ahora mismo no me importa verme delante. No me veía con la chispa que requiere montar un neumático nuevo (para atacar el tiempo)”, insistió.

Márquez habló también sobre algunos cambios que ha empezado a implementar en la moto, como un nuevo paquete aerodinámico, para hacerla más amable en su nueva situación y que, sobre el papel, parecen haber funcionado.

“Llevamos cosas diferentes en la moto, no es ni nuevo ni viejo, es diferente. Pero el cambio más grande es que estamos en Shachsenring, donde no noto tanto la limitación física como en otros circuitos. Eso es lo que ha marcado más la diferencia. Seguimos en la dinámica de las últimas carreras, probando cosas del pasado que ya conocía y que el año pasado se cambiaron. Parece que a las otras Honda también les está gustando”.

Y cuando le insinuaron que no había montado la goma nueva a modo de estrategia para dar la sorpresa mañana, negó con la cabeza.

“No estamos para jugar, la verdad es no me veía para montar un neumático nuevo, no era el momento. Mañana lo intentaremos y tendremos una goma más que el resto para hacerlo. Pero lo que más me preocupa y me interesa es lo que pase el domingo en la carrera”, zanjó el de Cervera.

La primera jornada de Marc Márquez en Alemania, en fotos

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 32 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casco de Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 32 Foto de: Marc Marquez Casco de Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 32 Foto de: Marc Marquez Casco de Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 32 Foto de: Marc Marquez Casco de Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 32 Foto de: Marc Marquez Casco de Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 32 Foto de: Marc Marquez Casco de Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 32 Foto de: Marc Marquez