Márquez: "Nunca estuve tan mal antes de empezar el Mundial"

Con el cambio de año natural, el de Honda, a quien como él mismo dijo parecía haberle "mirado un tuerto", se le comenzaron a acumular las buenas noticias. De entrada pudo viajar hasta Malasia para tomar parte en los primeros test de pretemporada de este 2022, tras haber dejado finalmente atrás los problemas de visión que arrastraba desde finales de la temporada pasada.

Y allí, en Sepang, se encontró con una moto que, a pesar de ser una auténtica revolución respecto del modelo del año anterior, pronto sacó a relucir sus puntos fuertes.

En Mandalika, donde el domingo que viene se cerrará una temporada de solo cinco días de test, Marc Márquez seguirá su camino, circulando por él algo más lento de lo que en él es habitual, para tratar de recuperar el físico que le caracteriza, y que ahora tanto le limita. De hecho, según reconoció él mismo al bajarse de la moto el domingo, su falta de entrenamiento le condiciona incluso más que el hombro, ese que le hizo pasar un auténtico calvario tras aquella caída en Jerez (2020) en la que se partió el húmero.

Este martes, Honda llevó a cabo la presentación oficial de su primer equipo, y el multicampeón hizo un repaso de los tres temas que centran la actualidad vinculada a él: la moto, su forma física y sus aspiraciones.

"Desde que estoy en Honda nunca había habido un cambio tan grande en la moto en general. Además, se ha producido en mi peor momento. Vamos a ver si podemos despegar; ese es el objetivo", resumió el #93, que en Sepang finalizó con el octavo mejor registro, a solo dos décimas del más rápido (Enea Bastianini), y con un buen sabor de boca.

Para el de Cervera (Lleida), el cambio de concepto de la RC213 está más que justificado, sobre todo por la falta de resultados de los últimos dos años (tres victorias y siete podios en total).

"En Honda, y en cualquier fábrica, hasta que no hay una sequía de resultados no se produce un gran cambio. El año pasado, sin disponer de la mejor moto, gané tres carreras. Todos los pilotos coincidimos en los comentarios, de modo que el cambio es positivo", ahondó Márquez, que el viernes volverá a salir a la pista.

Allí aumentará un poco la carga de trabajo –serán tres jornadas en vez de dos– en un escenario completamente inédito para toda la parrilla, y del que apenas hay datos. En el horizonte, una idea: volver a ganar. Eso sí, con los pies en el suelo.

"Una persona debe ir convencida hacia su objetivo. Pero no me veo ahora haciendo una carrera como la de Jerez de 2020, en la que remonté desde el puesto 20º hasta el segundo. Será difícil que lleguemos a una carrera y arrasemos, pero vamos a trabajar", prometió el catalán, por cuya mente solo pasa dejarse el alma para volver a verse en la gresca por el título. "Me veo obligado a decirlo [que luchará por el Mundial] porque es lo que siento y pienso. Pero nunca estuve tan mal antes de afrontar un Mundial. Empezamos motivados y vamos a ir carrera a carrera. Ahora ano estoy ni para ganar, ni para estar en el podio en la primera carrera (Qatar, 6 de marzo). Pero poco a poco intentaremos mejorar para poder luchar por el título al final. La luz al final de túnel cada vez brilla más", remachó el de Honda.

