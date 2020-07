No pudo ser. Marc Márquez se plantó en Jerez el jueves y cuatro días después de ser operado de la fractura que se produjo en la primera carrera de la temporada estaba subido a su Honda.

El catalán dejó buenas sensaciones en el tercer libre, finalizando 19º después de completar 18 vueltas. Volvió a salir en el FP4, donde dio otras 10 vueltas para ser 16º a menos de un segundo.

Pero antes de la clasificación empezó a notar algo. Tras la vuelta de reconocimiento, decidió volver al box sin marcar tiempo y se fue directo al camión. Ahí acabó la participación de Márquez en el Gran Premio de Andalucía.

“Ha sido una semana difícil y complicado, que ha pasado de todo. La primera reacción fue el domingo con la fractura, ni me planteaba volver aquí. Luego te operan y si tienes pasión por algo y esa entrega lo tienes que intentar, de esa manera te queda la conciencia tranquila. Cuando me quitaron el yeso moví el codo, vi que tenía fuera, que era capaz de hacer flexiones. El dolor estaba pero me fui a casa, me probé encima de una moto y vi que podía ser posible, no me quedaba tranquilo”, explicó Márquez.

La decisión de venir salió del #93.

“Lo pedí yo en todo momento, nunca me presionó Honda. Por la mañana nos hemos probado y lo veía factible, me he encontrado bien, he hecho un buen tiempo, si que me costaba más el time attack porque todo es mucho más agresivo que mantener un ritmo, pero esta tarde sea por el calor o la fatiga, cuando he salido de box inmediatamente he visto que algo pasaba, me quedé el brazo sin fuerza, y como le prometí a Honda escuché mi cuerpo y vi que podía ser peligroso. Y cuando hay peligro por medio, es mejor apartarse. Les he dicho que en la Q1 si salía y las sensaciones no eran buenas iba a parar y no lo iba a intentar, y así ha sido. Honda ha respetado mi decisión”.

El catalán no se perdía una carrera desde 2011, cuando corría en Moto2. Desde ya se centra en reaparecer en dos semanas en Brno.

“Hacía muchos años que no me saltaba una carrera, pero falta campeonato y carreras. Esta misma tarde empiezo a prepararme para Brno. Matemáticamente, siempre que haya posibilidad, lo intentaré. Estoy aquí para intentarlo y estaré en Brno, y si no se puede ganar, no se puede, pero por ganas, voluntad y esfuerzo no será”.

El piloto de Honda no se arrepiente de haberlo intentado aunque el resultado no haya sido el deseado.

“Me arrepiento solo del primer error que cometí el domingo, cuando me salí, pero la caída no fue un error. Estaba ya conservando, había cambiado el mapa, pero es lo que tiene el motociclismo. Lástima la lesión, que es lo que más me duele”.

“Errores he cometido en mi carrera deportiva y volveré a cometerlos. De todo se aprende. Me divertí mucho en la carrera y lo que le dije al equipo cuando me vinieron a ver: ‘¿os lo pasasteis bien viendo la carrera?’. Yo sí me divertí”, finalizó.

