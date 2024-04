Márquez: la presión y la ambición en Gresini son las mismas que en Honda

Tras una etapa de 11 años en el equipo Repsol Honda, que le reportó seis títulos pero ninguna victoria desde 2021, Marc Márquez se trasladó a Gresini este año para poder pilotar una moto Ducati más competitiva.

El equipo italiano, de gestión familiar, está a un mundo de distancia de la operación más corporativa de Honda, creando un ambiente más cordial para que Márquez prospere después de una década trabajando para una fábrica.

En consecuencia, ha supuesto menos compromisos mediáticos y de patrocinio para el español, que ahora puede disfrutar de más tiempo fuera de la pista con su familia.

Aunque Márquez admite que hay diferencias en la forma de trabajar de Gresini y Honda, cree que existe la misma presión para rendir y conseguir grandes resultados que en un equipo oficial.

"La presión es la misma, porque los pilotos están contentos si están en el podio, los equipos están contentos si están en el podio, y es el objetivo de este equipo", dijo.

"Estar en el podio es mejor que estar entre los cinco primeros y ganar una carrera es mejor que estar en el podio. Así que tener un buen ambiente, tener algunas bromas no significa que no tengas presión o que no tengas ambición".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"La ambición es la misma que la de un equipo de fábrica porque estamos aquí para luchar por el mejor resultado posible. Pero es verdad que hay menos gente en el equipo y es más familiar".

"Siempre digo que un buen ambiente dentro del equipo es una gran ayuda. Pero en el equipo Repsol Honda el ambiente era correcto".

"Pero, por supuesto, la cultura es diferente entre japoneses e italianos y españoles y estadounidenses. Todo ambiente es bueno si los resultados son buenos".

Márquez logró su primer podio con la Ducati en el Gran Premio de Portugal, durante la carrera al sprint, en la que pasó del octavo al segundo puesto.

Un resultado entre los cinco primeros en el gran premio se fue al tacho tras una controvertida colisión con su homólogo oficial en Ducati, Pecco Bagnaia, que se consideró un incidente de carrera pero que llevó a Márquez a culpar al doble campeón del mundo.

El director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, calificó el incidente de "muy lamentable".