Márquez rompe el silencio sobre la Ducati de MotoGP

La cuarta plaza que logró el español en su primera toma de contacto a los mandos de una Desmosedici, el martes posterior a la última parada del pasado calendario, en Valencia, cumplió con las enormes expectativas generadas.

En la séptima vuelta de su primera salida, Marc Márquez se quedó a solo tres décimas del mejor tiempo de entonces, que poseía Alex Márquez, su hermano y nuevo compañero. Al final de la jornada, el catalán se quedó a menos de dos décimas del tiempo que dejó a Maverick Viñales como el más veloz de todos.

Las ataduras que todavía tenía con Honda impidieron que el de Cervera (Lleida) pudiera hacer ningún comentario tras el entrenamiento, por más que una conversación registrada dentro del propio taller de la estructura de Faenza, dejó clara su satisfacción. Este lunes, 1 de enero, Márquez quedó liberado de su relación con Honda, de modo que ya puede hablar sin reservas de la que será su nueva etapa, tras 11 años

"Me pude adaptar a ella (la moto) mucho más rápido de lo esperado. Muy pronto me encontré muy bien, con muy buenas sensaciones. El tiempo salía sin buscarlo de forma exagerada", comenta Márquez, en unas declaraciones a Dazn, hechas aquel mismo martes y embargadas hasta 2024.

"La Ducati es una moto diferente [a la Honda], con un estilo diferente. Salto a la moto campeona, así que está en mis manos. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto", prosiguió el corredor.

El multicampeón fue deprisa desde el primer momento, pero al final pudo forzar la máquina un poco más, al colocar un juego de neumáticos nuevos, con el que buscar el mejor tiempo, ese que le dejó a 171 milésimas de Viñales.

Las conclusiones de su estreno con Ducati no podían ser mejores, aunque, como es normal, en un solo día se quedaron muchas cosas por probar. "La velocidad está allí, pero aún me quedan muchas cosas por entender. Ya no tanto para ir más rápido, sino para ser más constante. Y, sobre todo, a nivel de comunicación con el equipo", reseña.

"Llevaba once años trabajando con un grupo, ahora es un grupo nuevo, pero la familia me ha recibido muy bien y eso siempre es agradable”, remachó Márquez, que el próximo día 20 participará en la presentación oficial de la escudería Gresini, en Riccione (Italia), y con su hermano como vecino de taller.

La próxima vez que salte a la pista con la Ducati será en el test colectivo que se llevará a cabo en Malasia, del 6 al 8 de febrero.