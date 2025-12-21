Nueva carrera, nueva fiesta. Marc Márquez llegó ayer a Borgo Panigale para celebrar, junto a todos los empleados de Ducati, su noveno título mundial, el séptimo en MotoGP, que llega seis años después del anterior. Una hazaña nunca antes lograda por nadie en la historia. Para el piloto de Cervera, el evento "Campioni in Festa" fue también una oportunidad para hacer balance de su estado físico tras la lesión en el hombro derecho sufrida en Indonesia, que le obligó a perderse las cinco últimas carreras de la temporada.

Pero sobre todo sobre su futuro, porque con la llegada del nuevo reglamento, que llegará en 2027, cuando todos los grandes de la parrilla podrán cambiar de equipo, los rumores sobre su posible regreso a Honda no se han apagado. Y el propio Marc no ha puesto un punto definitivo al respecto, asegurando que aún tiene que tomarse su tiempo para valorar cuál puede ser la mejor decisión.

Después de Cervera, tienes otra oportunidad de celebrar tu noveno título, pero has dicho que volverás pronto a la moto. ¿Cómo tienes el hombro?

"Es el último día oficial de celebraciones, porque en unos días entramos en 2026 y ahí ya no se habla del título, se habla de la nueva temporada. Noviembre y diciembre fueron muy ajetreados, porque tuve muchos eventos, muchas fiestas, y eso es bueno, pero también tuve que pensar en la recuperación del hombro. Ha sido exigente, mental y físicamente, ahora estaré dos semanas más relajado en el campo, pero la semana que viene empezaré a pilotar de nuevo: hicimos una revisión con los médicos y todo está bien, el hueso está completamente unido y el ligamento también está bien. No está al cien por cien para montar en moto, pero entre el 70 y el 80 por ciento está bien para empezar a rodar".

Pero, ¿cuánto pesó esta nueva lesión?

"Pesó psicológicamente, pero el hecho de haber ganado lo hizo un poco más fácil. Físicamente no fue pesado, pero mentalmente rehacer las mismas cosas que ya había hecho cuatro veces desde 2020 fue un reto: si quieres hacer una recuperación como la que tengo ahora, tienes que levantarte a las ocho de la mañana y trabajar hasta las siete de la noche. Pero sobre todo porque no avanzas todos los días, hay días en los que también das pasos hacia atrás. Ahí es donde he necesitado paciencia, la misma que he empleado este año en la pista.

En el documental de DAZN se ve a Tardozzi contando que en Alemania en 2023 te dijo que probablemente era el momento de dejar Honda. ¿Qué recuerdas de ese episodio?

'Hemos hablado muchas veces de ese momento y no recuerdo nada de ese día. Me había caído seis veces ese fin de semana y no recuerdo con quién hablé y con quién no. Él también me lo contó, pero al final fue un fin de semana en el que entendí muchas cosas, pero no tomé la decisión allí. La elección estaba más entre Misano y Japón. De hecho, diría que Japón".

Volver a ganar después de seis años y después de todo lo que has pasado, has hecho una de las mayores hazañas de la historia de MotoGP. ¿Puedes contarnos uno o dos momentos clave de este viaje?

"El primero fue el Gran Premio de Japón 2023, cuando tomé la decisión de dejar el equipo que me lo había dado todo, los amigos que tenía en el box de Honda, e irme al Gresini Racing, que llevaba mucho tiempo esperándome. Sólo faltaban cuatro carreras y normalmente un equipo no espera tanto. La segunda creo que fue hacerme la cuarta operación en el brazo, ir a América y rompérmelo de nuevo para volver a alinearlo. Fue una decisión difícil, porque ese brazo estaba bien para llevar una vida normal, pero no para ir en moto. Así que asumí ese riesgo y la consecuencia fue ir a Gresini. Eso me llevó luego al equipo oficial, pero fueron dos momentos especiales.

¿Pensarías en volver a Honda en 2027, cuando llegue el nuevo reglamento?

"Para el año que viene está claro que tenemos la moto más rápida y eso es lo más importante. Para 2027 y 2028 en cambio está todo en duda. Obviamente, la prioridad número uno es ser rápido y sé que en Ducati puedo serlo, pero tengo que entender muchas cosas y decidir qué es lo mejor para mí."

De 0 a 10 ¿cómo de probable es la renovación con Ducati?

"No lo sé, al final por mi parte diría que 8, pero sólo soy una parte. En 2025 y 2026 estamos trabajando para ganar, todas las partes quieren ganar y esto es lo más importante para 2027 y 2028. Tengo que tomarme estas dos semanas, en primer lugar porque no he tenido tiempo para mí. Tuve un noviembre y un diciembre estresantes física y mentalmente por todos los compromisos que tenía. Ahora me tomo dos semanas para pensar en mi futuro, para tomar la decisión correcta, o la que creo que será la mejor para mí.