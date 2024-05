¿Cuál es el próximo movimiento de Márquez en la saga con Ducati en MotoGP?

A primera hora de la mañana del jueves circuló que Ducati se habría decidido finalmente por Jorge Martín para acompañar a Francesco Bagnaia en el equipo oficial de la marca de Borgo Panigale a partir de la próxima temporada.

Con el paso de las horas, el discurso de Marc Márquez se endureció. En un primer momento, el múltiplecampeón fue preguntado por la noticia en cuestión y se mostró desorientado: "No es la información que yo tengo", respondió en una de las muchas entrevistas que concedió por la mañana, a la que siguieron otras muchas por la tarde.

Lógicamente, y por los compromisos contractuales con el fabricante italiano, la operación más conveniente sería que el #93 se uniera al Pramac, que está decidiendo si renueva o no su contrato con Ducati para los dos próximos años para alinear maquinaria de fábrica.

Pero este es un movimiento al que Márquez ha cerrado la puerta, afirmando el jueves que "Pramac no es una opción para mí".

"No voy a cambiar de un equipo satélite a otro", señaló. "El año pasado cambié de Honda a Gresini, y me siento muy bien aquí. Fue una situación muy delicada en mi carrera deportiva, pero ahora soy competitivo y me divierto."

Así las cosas, Márquez no ha descartado la posibilidad de dejar Ducati definitivamente, con una oferta del Pierer Mobility Group (KTM/GasGas) sobre la mesa.

"No quiero tener que adaptarme de nuevo a una moto, pero no lo descarto", aseguró hoy en Mugello.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tengo la suerte de que en esos tres escenarios me sentiría cómodo, aunque tengo mis prioridades".

Perdida la posibilidad de vestir el rojo oficial de Ducati, el siguiente punto en su lista de prioridades sería seguir en Gresini pero con una moto de fábrica, la misma que pilotarán Martín y Bagnaia.

Para tener esta opción, Pramac tendría que no ejecutar la opción de renovación con Ducati que tiene sobre la mesa, para presumiblemente firmar con Yamaha, o renunciar a uno de esos dos prototipos oficiales, quedarse sólo con uno y 'ceder' el otro a Gresini.

"Ya le he dicho a la gente que lo tiene que saber cómo me sentiría yo", finalizó Márquez.