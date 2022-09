"Si Márquez está aquí es porque puede correr", dice Santi Hernández

Cargar reproductor de audio

Santi Hernández, ingeniero de pista de Marc Márquez, era uno de los hombres más buscados en el Gran Premio de Aragón. Y es que su piloto, el ocho veces campeón del mundo, vuelve al ruedo tras varios meses fuera de combate.

Marc pudo probarse en los pasados test de Misano, con un resultado satisfactorio, por lo que decidió dar por concluida su recuperación y figurar entre los inscritos para correr en Motorland.

Santi se dijo contento por la vuelta del #93. "Cuando llevas trabajando casi once años con el mismo piloto, la sensación de volver a verlo te da alegría. Ya no por la buena relación que tengo con él, sino porque me gusta este deporte", explicó el jueves ante los medios.

"El test de Misano era para él [Marc], para entender en qué situación estaba después de mucho tiempo sin subirse a una MotoGP. Los resultados fueron positivos y tuvo buenas sensaciones". Más tarde, reveló que "Marc pilota en una mejor posición" que antes de la operación. "Ya está volviendo a pilotar de una forma normal. Pero aún necesita hacer más vueltas y ganar fuerza".

Aunque el ingeniero prefiere ser cauto ante su regreso. "El objetivo para este fin de semana no es volver a ver al viejo Marc; el objetivo es que el siga pudiendo probarse. No es lo mismo un test que una carrera. En un Gran Premio tienes que hacer muchas más cosas. Él sabe que puede competir, pero tenemos que ver cómo evoluciona a lo largo del fin de semana".

También dijo estar "sorprendido" con la recuperación de su piloto, "después de haberse sometido a cuatro operaciones y haber pasado por lo que pasó". "Que haga lo que está haciendo es impresionante. Todos los días me sorprende", añadió.

Sin embargo, en el paddock hay dudas sobre si Marc será capaz de aguantar todas las vueltas. "Si él está aquí es porque él cree que puede aguantar toda la carrera", sentenció Hernández. "Yo no tengo dudas; si está aquí es porque puede correr. Él es inteligente y sabe de dónde viene. Ha pasado momentos difíciles, así que no hará movimientos agresivos. Él sabe lo que debe y no debe hacer".

De hecho, el equipo va a "plantear un fin de semana normal". "A partir del primer entreno iremos viendo si hay que cambiar algo para las demás sesiones. Pero el planteamiento será el de un gran premio normal, que es lo que él quiere".

"Desde el equipo no le vamos a exigir nada, porque lo más importante en lo que queda de temporada es que vuelva a estar en forma y a tener feeling. Si los resultados llegan, bienvenidos sean, pero no son lo más importante".

Lo que tiene claro es que Marc "no ha cambiado", algo que pudo comprobar de primera mano en Misano. "En los test nos dio un buen feedback para mejorar la moto. No se ha olvidado de cómo pilotar ni de cómo trasladarnos sus sensaciones. Para mí eso es importante". "Lo único que ha cambiado es el tiempo que ha estado fuera", agregó.

Y, como cada vez que un miembro de Honda comparece ante las cámaras, tuvo que hablar del evidente bajo rendimiento de la RC213V. "Sabemos que no estamos viviendo nuestros mejores años, y tenemos que hacer cambios", reconoció. "Es algo en lo que estamos trabajando de cara al futuro. Pero no hay que hacer cambios drásticos. Tenemos que analizar qué es lo que ha pasado, hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer. Es obvio que tenemos un problema, pero para mí lo más importante es que [en Japón] se han dado cuenta de que hay que empezar a cambiar algunas cosas".

Uno de esos primeros cambios será la salida de Jenny Anderson, ingeniera electrónica en el box naranja. "Es algo que tiene que ver con HRC", explicó Santi. "No es nada personal con ella, está haciendo un muy buen trabajo. A veces, para mejorar tienes que buscar a la persona adecuada; no porque ella no lo esté haciendo bien, sino porque estamos buscando otras cosas".

Hernández negó que la ausencia de Marc les haya ayudado a mejorar, pero reconoció que sí que les hizo ver que "hay áreas en las que tenemos que mejorar".

Cuando le preguntaron por esos "cambios" y "áreas de mejora", el ingeniero se mostró algo molesto. "Para intentar mejorar, tenemos que hablar dentro, y de cara al público tenemos que ser positivos. Donde lo hay que hablar es en el camión y con los ingenieros, no aquí", finalizó.