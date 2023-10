Márquez: "Lo más fácil era quedarme en Honda"

Después de que Honda anunciara la semana pasada su separación de Marc Márquez de mutuo acuerdo a finales de 2023, Gresini confirmó el jueves por la mañana que había firmado al ocho veces campeón del mundo.

Aunque era un movimiento que se rumoreaba desde hace tiempo, Márquez reveló en la previa del Gran Premio de Indonesia de este fin de semana que no tomó su decisión hasta el pasado martes.

En su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación desde que se conoció la noticia de que ponía fin a 11 años de asociación con Honda, Márquez se sinceró sobre su proceso de toma de decisiones.

"Es cierto que la primera parte de la temporada fui competitivo, pero no en el buen sentido", comenzó cuando se le preguntó cuándo empezó a plantearse dejar Honda.

"Estaba asumiendo muchos riesgos. Y en la segunda parte de la temporada empiezo con un enfoque diferente y ahora estoy arriesgando, pero no de la misma manera que la primera parte de la temporada".

"Tuve muchas lesiones, fue difícil. Pero cuando estás lesionado, en un momento difícil no puedes tomar ninguna decisión".

"Es lo que aprendí en el pasado. En la segunda parte de la temporada, tuvimos unas bonitas conversaciones con Honda, y carrera a carrera fue súper difícil, incluso mi mentalidad estaba cambiando un poco, muchas dudas".

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero al mismo tiempo, tuve contacto en ese tiempo con el equipo Gresini y les dije que no seguiría adelante con ningún contrato".

"'Si queréis esperarme, esperadme. Pero no puedo prometer nada', porque mi decisión fue el pasado martes después del GP de Japón".

"Es lo que yo digo, salir de mi zona de confort. Lo más fácil era quedarme en Honda: situación bajo control, moto bajo control, mi equipo está ahí, gran salario".

"Así que esa era la solución fácil. Pero entonces, si quiero cuidar de mí mismo y de mi carrera, necesito encontrar un nuevo reto y el nuevo reto y el mejor equipo era Gresini en 2024."

Márquez se negó a comentar otros rumores que circularon sobre su futuro antes de su decisión con Gresini, al tiempo que explicó por qué decidió firmar sólo un año de contrato.

"Nunca me siento con nadie para hablar del futuro y no voy a responder (sobre rumores) porque tengo respeto por todos los fabricantes, equipos, si es uno u otro", añadió.

"Pero para mí la única opción era un contrato de un año".

"Pero voy a explicar la razón: porque cuando estás en momentos muy difíciles, incluso tienes algunas dudas en ti mismo y yo siempre digo que si no estás disfrutando, no tiene sentido montar en la moto porque si no estás disfrutando, ¿por qué quedarte aquí?"

"Así que decidí hacer ese movimiento, a un equipo familiar, porque es lo que siento: volver un poco al principio, al ambiente de un equipo pequeño, familiar, a una moto que está liderando el campeonato".

"Es un gran reto porque 11 años con la misma moto no serán fáciles de cambiar. Pero sólo busco disfrutarlo, volver a sonreír y tener la confianza para venir al circuito".