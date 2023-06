Márquez confirma las reuniones con Honda y pide "poner en práctica"

Marc Márquez vivió un domingo complicado para cerrar el pasado Gran Premio de Italia de MotoGP. El ocho veces campeón del mundo se fue al suelo cuando buscaba entrar en el podio de la carrera larga y dejó una curiosa imagen después de levantarse de la grava: quedó con los brazos en cruz ante su Honda, como pidiéndole explicaciones del accidente. Eso se entendió mejor después, cuando, ante la prensa, comentó que, al mínimo error, "esta moto te traiciona".

Y es que el descontento del piloto de Cervera con su actual máquina no es, para nada, un secreto. La crisis actual que vive la marca del ala dorada está afectando a todos los pilotos -Joan Mir y Alex Rins se lesionaron en Italia-, y Marc sigue pidiendo soluciones. Es por ello que, tal y como informó Motorsport.com, el #93 se reunió el domingo en Mugello con Shinji Aoyama, el segundo ejecutivo de mayor rango de Honda Motor, y también con Koji Watanabe, presidente de HRC, entre otros, para discutir la situación actual de la fábrica japonesa.

Este jueves, en su llegada a Sachsenring, el campeón catalán realizó sus primeras declaraciones y se refirió a esta reunión. Hablando para DAZN, Márquez confirmó este encuentro con los máximos responsables de Honda, que valoró como "productivo", aunque también recordó que las conclusiones a las que llegaron hay que ponerlas en práctica.

"Sí, ha salido", dijo inicialmente Márquez. "Hay mucho periodista, y buen periodista, en el paddock y es difícil hacer una reunión en secreto pero sí, nos reunimos con uno de los jefazos de Honda, Shinji Aoyama, aprovechando que venía por otros asuntos y estaba en el circuito. También con el presidente de HRC".

"Lógicamente, te reúnes pensando en el proyecto, en el futuro: cómo mejorar, qué cambios hacer, dónde están los problemas... Y yo agradecido en que muestren interés. Todas las reuniones van bien, porque todas son productivas. Ahora falta también ponerlo en práctica", continuó Márquez.

Además, el leridano también habló de sus expectativas para Sachsenring, un circuito que se le da especialmente bien, ya que ha ganado en él hasta en ocho ocasiones.

"Durante el fin de semana iremos viendo dónde estamos. Yo creo que no será nada fácil, pero me gustaría estar en el podio el domingo, y me pongo presión a mí mismo. No vengo de una buena situación. Sufriremos, pero si continuamos sufriendo tanto como en Mugello nos costará más. Pero en principio afrontamos el fin de semana con ganas. Cuando llegas a un circuito que se te da mejor a nivel de pilotaje, lo afrontas con las mismas ganas, pero con otra energía", añadió Marc.

Posteriormente, añadió más detalles sobre su ambicioso planteamiento para Alemania: "Aquí arriesgaremos este fin de semana. Es un circuito que me gusta, en el que quiero hacerlo bien y vamos a arriesgar. Luego habrá circuitos más conservadores, pero de momento... El planteamiento es que soy Marc, ¿qué quieres?", finalizó el multicampeón riéndose.