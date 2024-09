Márquez, sobre sus caídas en Indonesia: "Estos errores quedan escritos"

El piloto de Gresini Racing se fue al suelo en dos ocasiones durante la Q2, la sesión que configura las 12 primeras posiciones de la parrilla, circunstancia que lo llevó a tener que terminar último en ese grupo. En condiciones normales, verse allí sería poco menos que una sentencia con vistas al resultado en la prueba corta, de solo 13 vueltas. Sin embargo, Márquez volvió a demostrar que no es un corredor al uso con una salida antológica, que lo llevó a ganar siete posiciones, sobre todo, gracias a una portentosa frenada, por el interior, que le llevó a la quinta plaza.

Desde allí, el español se quitó de en medio a Marco Bezzecchi y a Pedro Acosta, mientras que la caída de Jorge Martín lo recolocó segundo, justo por detrás de Pecco Bagnaia. Un último ataque de Enea Bastianini lo dejó sin capacidad de respuesta, pero le permitió celebrar un podio inesperado. Una alegría que, no obstante, no le hizo olvidar los dos resbalones de por la mañana.

"No estoy contento, porque una vez más fallé en el ensayo más importante y eso te penaliza bastante. Luego lo salvé, pero aún no sé cómo", comentó Marc Márquez, que en la primera caída se fue al suelo mientas seguía a Martín, y en la segunda, a Bagnaia.

"Este podio nos ha hecho olvidar un poquito la cronometrada, pero estos errores quedan escritos, no los puedo repetir en el futuro", insistió el catalán, que, según comentó, no estaba en condiciones de pelear ni con el actual campeón ni con Bastianini: "Cuando he visto que estaba en posición de podio he decidido arriesgar un poco más, y si me caída, pues me caía".

El accidente de Martín en la última curva permite que Bagnaia le recorte al de Pramac 12 puntos, mientras que Márquez le resta siete a su compatriota. El multicampeón se encuentra ahora a 53 puntos, cuando quedan 210 por otorgarse.

Sobre la descomunal salida sobre la que se edificaron sus posibilidades de podio, el #93 se refirió al instinto, más allá de una hipotética estrategia que podía haber planificado con anterioridad.

"La salida ha sido por instinto; no puedes planear nada porque hay que improvisar. Mañana, no fallar en la salida es lo más difícil", esgrimió el corredor de Cervera, que volvió a sacar ese perfil bajo que lo acompaña desde que comenzó el curso: "El objetivo real para mañana sería terminar entre el quinto o el séptimo puesto".