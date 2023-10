Márquez dice que su salida de Honda "es un hasta luego"

Después de 11 años juntos y seis títulos mundiales, Marc Márquez y Honda separarán sus caminos al final de la presente campaña luego de que ambas partes lo acordaran mutuamente.

Márquez llegó a esa decisión en medio de una temporada muy complicada a los mandos de la RC213V, en la que sólo ha logrado un podio en 15 Grandes Premios.

El español se unirá a la escuadra Gresini Ducati en 2024, un movimiento que se anunció el jueves en el Gran Premio de Indonesia, para pilotar una Desmosedici de un año de antigüedad.

Márquez no ha ocultado las dificultades a las que se ha enfrentado para tomar esta decisión, sobre todo porque significaba dejar atrás a su equipo Honda de toda la vida.

Pero el jueves en Indonesia, Márquez no descartó la posibilidad de reunirse con Honda en el futuro cuando se le preguntó sobre quién debería sustituirlo.

"No voy a entrar en ese tema. Por supuesto, tengo algunos buenos nombres sobre la mesa. Pero se trata más bien de rumores, y ya entiendo con mis rumores que de 100 rumores, uno es cierto".

"Cuál, no se sabe. Le deseo lo mejor a Honda, y para mí no es un 'adiós'. Es un 'hasta luego'. Deseo volver a cruzar nuestros futuros en los próximos años".

Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de RNF Aprilia Miguel Oliveira encabeza la lista de Honda para sustituir a Márquez, y el portugués ha confirmado que se hizo un acercamiento pero que no se había propuesto "nada concreto".

"Por supuesto, ha sido una decisión súper difícil", dijo Márquez. "La decisión más difícil de mi carrera, porque es romper una relación de 11 años con Honda, una relación muy exitosa".

"La semana pasada fue dura en el aspecto emocional, porque todo mi personal, toda mi familia está ahí dentro de ese box, todos los patrocinadores".

"Pero a veces necesitas salir de tu zona de confort y mi zona de confort era Honda".

"Pero es verdad que es mucho tiempo, sobre todo los últimos cuatro años, que no estoy disfrutando y he hecho un cambio para volver a disfrutar en el circuito, porque si no no tiene sentido seguir compitiendo y mi carrera".

"Lo que quiero son más y más años en mi carrera".

"El primer objetivo es disfrutar y por eso elegí el equipo Gresini, porque es una gran familia, tiene la mejor moto ahora en la parrilla y mi hermano está allí".

"Será un gran reto para mí, un gran reto para el equipo Gresini, pero ya hicieron buenos resultados con mi hermano, con Enea Bastianini en el pasado".

"Pero es lo que digo, será un gran cambio en todos los aspectos y lo que busco es disfrutarlo".