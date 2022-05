VIDEO: La gran salvada de Márquez en el GP de España

Cargar reproductor de audio

Jerez.- No tenía ritmo ni estaba en las quinielas para luchar por las posiciones de honor en el Gran Premio de España, pero saliendo cuarto en parrilla, Marc Márquez completó su mejor carrera de la temporada y, por unos momentos, estuvo en posición de podio (3º) ya en la parte final de la carrera, cuando casi se va al suelo logrando una de sus salvadas imposibles.

Al final, el de Honda tuvo que conformarse con la cuarta posición, mejorando el quinto puesto de Qatar, en la primera carrera, su mejor resultado hasta ahora.

"Contento, era lo máximo que teníamos hoy, necesitaba hacer una salida buena y no lo ha sido, nos hemos tocado con Aleix Espargaró y casi con Jack Miller, me han hecho un emparedado. La carrera ha sido de supervivencia, de guardar fuerzas y esperar a las últimas vueltas", explicó un Marc Márquez que mostró la primera sonrisa de la temporada post carrera.

"Al final he hecho el ataque (a Miller) para frenar a Aleix, no para pasar a Jack, porque sabía que Espargaró tenía algo más, y he hecho una buena salvada, algo hemos dejado ahí, hemos demostrado que damos el máximo siempre, sea luchando por la cuarta o la sexta posición, y la afición de Jerez me ha levantado del suelo", aseguró el de Honda.

Sobre si la forma en que ha cometido Márquez este domingo en la carrera de Jerez significaba que algo había encontrado para hacer más suya la moto, el campeón no dio buenas noticias.

"Te diría que sí, pero es que no, es la misma moto con la que empezamos en Qatar y debemos seguir entendiendo, también tengo que decir que la salvada ha sido en una curva de izquierdas, cuando lo haga a derechas sí podré decir que estoy un poquito mejor, a derechas me cuesta aún", confesó Marc, que hace dos años se partió el brazo derecho en esta misma pista.

"Hemos hecho una buena carrera, hemos luchado hasta el final y con eso es con lo me quedo hoy", subrayó.

Para Marc este cuarto puesto en Jerez no es un triunfo, pero sí logró limitar los daños.

"Hemos salvado el fin de semana, pero de la manera que lo hemos salvado lo haces pocas veces durante la temporada, necesitamos más velocidad porque, soy honesto, y lo hemos salvado a base de estrategia, de buscarnos la vida como ayer en la Q2, siendo agresivos al principio en la salida, y con una carrera muy táctica", dijo en referencia a tapar huecos por todos lados.

"Pensaba que iba a ser quinto, por detrás de los del podio y alguno más, pero ha habido un momento que pensaba que hoy nos podía tocar la lotería, pero Aleix tenía un poco más de velocidad. Pese a todo, estoy contento de cómo ha ido dentro de lo que hay, pero queremos seguir evolucionando", cerró el de Cervera.

