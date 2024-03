Márquez siente que está "en otra película" tras ser segundo en Portimao

En su segundo gran premio al manillar de la Desmosedici GP 23 del equipo Gresini Racing, Marc Márquez fue la primera Ducati en cruzar la meta de la carrera sprint del Gran Premio de Portugal que se celebra este fin de semana en Portimao.

El corredor español partía octavo en la parrilla de salida, desde la tercera fila, pero logró escabullirse entre sus rivales para llegar ya quinto a la primera curva, y cruzar cuarto la línea de meta en la segunda vuelta, lo que le permitió mantenerse cerca de los de delante, donde Pecco Bagnaia llegó a liderar con más de un segundo de ventaja.

Pero un error del italiano propició que Maverick Viñales se pusiera primero, con Jorge Martín y Márquez luchando por el segundo cajón del podio, que acabó siendo para el catalán, su primer final en el top 3 con Gresini y Ducati.

La jornada no había empezado bien para Márquez, ya que sufrió una caída en la Q2 y clasificó muy atrás.

"Poco a poco. Se me complicó el día en la cronometrada, en el error en la primera vuelta. Aún me sale el instinto. No fue una caída por ir pasado de vueltas, sino por activar antes de tiempo el dispositivo de altura trasera", admitió. "Esas cosas son las que penalizan más para la carrera al sprint y para el domingo", dijo respecto a tener que salir octavo en parrilla.

Con este segundo puesto, ya las puertas de la victoria están abiertas de par en par para el ocho veces campeón del mundo, aunque para este domingo la previsión es que se deberá correr con un neumático medio trasero, ya que el blando de la sprint no aguanta tantas vueltas.

"Será una incógnita la última parte de la carrera con la goma media. Tengo que vigilar con el consumo del delantero. A ver si en el warm up podemos confirmar un pequeño ajuste que ya hemos probado en la sprint", valoró.

Contento y feliz por este éxito, pese al error de la Q2, Márquez celebraba que sigue teniendo velocidad en su pilotaje.

"Lo más importante de este fin de semana es que tengo velocidad, independiente de lo que pase mañana. Puedo adelantar y eso ya es otra película", dijo antes de dejar claro que "los errores que cometo no son por ir pasado de vueltas", cerró el corredor de Cervera.