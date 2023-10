Márquez tendrá nuevo ingeniero cuando llegue a Gresini

Marc Márquez ha contado con Santi Hernández como responsable técnico desde su época en Moto2 y tras más de doce años juntos la próxima temporada deberán separar sus caminos al optar, el aún corredor de Honda, por romper el contrato con la marca nipona para irse a una Ducati del equipo Gresini, que ha confirmado este viernes que Frankie Carchedi será el ingeniero de pista de Marc.

"Será raro para mi parar en el box y ver la cara de otra persona que no sea Santi Hernández, será muy extraño, pero en la vida hay cambios y te tienes que adaptar. Frankie Carchedi es un gran técnico, con mucha experiencia, campeón del mundo con Joan Mir y el compromiso será máximo. En seguida nos tenemos que adaptar par entendernos y sacar los mejores resultados posibles", fue la valoración de Marc este viernes, al final de la primera jornada del Gran Premio de Indonesia, en la que logró meterse directamente a la Q2.

Tras desvelarse su futuro de cara a la próxima temporada con el anuncio, el jueves, de su pase a Gresini, Márquez pudo salir a pista sin pensar en nada más que pilotar.

"Te sacas un peso de encima teniendo claro tu futuro, pero el nivel y el compromiso en pista no cambia para nada, se ha visto en las dos últimas carreras, que han sido muy movidas en ese sentido y han sido las mejores del año. Por experiencia se evadirme de los problemas, como el año pasado, que hubo muchos, y centrarnos en la pista y la manera de pilotar, que no cambia", explicó este viernes.

Acostumbrado a heroicidades para poder pilotar la critica Honda, Márquez destacó el papel de Marco Bezzecchi, que se operó el domingo pasado de una fractura en la clavícula y este viernes logró el tercer mejor tiempo.

"Si sale bien es una heroicidad; si sale mal, es una locura. Esto es como va, pero siempre en el limite, y ole por él, al final es tener las ganas de hacerlo y saber arriesgar. Ha tenido una caída fea por la mañana y ahí el tornillo se puede romper, lo sé por experiencia, y es una liada porque te tienen que volver a operar. Ha sido muy valiente, sin duda", explicó.

Para Marc las carreras de la gira asiática le están dando una tregua a nivel del agarre de la pista.

"Las condiciones hoy eran similares a las de India, con poco agarre y la pista patinando mucho, eso hace que el limite lo ponga más el asfalto, no se llega a exprimir del todo las motos. Por la tarde ha mejorado el agarre y ya se ha visto a pilotos por arriba más 'normales', pero fuera de Europa es cierto que las pistas tienen menos agarre y eso hace que nos sintamos más cómodos, sobre todo los viernes".

Con el pase a la Q2 en el bolsillo, el objetivo de Marc ahora es conseguir una buena posición en parrilla, algo vital en una pista tan sucia.

"Salir bien en parrilla siempre es importante, sobre todo por las condiciones de la pista a nivel de suciedad, pero tampoco voy a optar a la primera fila, o a la segunda, está muy complicado. Si puedo estar en la tercera fila ya lo firmo ahora. El objetivo era clasificarnos directamente para la Q2 y lo hemos conseguido, mañana a ver si podemos hacer lo mismo", en referencia a esa tercera fila.

De cara a la carrera es pronto para hacer cálculos, pero el de Honda acabó contento con su paso por vuelta.

"El ritmo es bastante correcto, por la mañana ya me ha sorprendido la posición, porque el año pasado me dejaba mucho en el T2. Por la tarde he subido el riesgo en ese punto y he mejorado, mañana lo elevaremos un poco más. El ritmo ha sido correcto, aceptable para estar entre el 7º y el 10º, que es nuestra posición. De momento, luego veremos".

Por último, le pidieron a Marc si podía explicar algo más de la llamada que, confesó, hizo a Dani Pedrosa antes de tomar la decisión de dejar Honda.

"No lo dije en la entrevista y no lo voy a decir ahora, ya mucho que hice destapando la llamada, Dani es una gran persona y no sé si podía decirlo. Si él quiere, que lo cuente ", zanjó.

Marc Márquez, Repsol Honda Team y Santi Hernández, su jefe técnico Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images