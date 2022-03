Márquez tendrá que disputar la Q1 en Indonesia

Cargar reproductor de audio

Las plegarias del corredor de Cervera (Lleida) no tuvieron respuesta y la mañana amaneció en Lombok marcada por una intensa cortina de lluvia que dejó la pista completamente empapada. A pesar de que el agua ya no caía cuando la parrilla de MotoGP salió a la pista, el asfalto no llegó a secarse del todo, y eso hizo imposible que nadie superara la vuelta que el viernes le sirvió a Alex Rins para cerrar el grupo de los diez primeros que pasarán directos a la Q2.

Márquez, el más rápido esta mañana en Indonesia, se quedó finalmente a poco menos de dos segundos del registro de Rins, de modo que liderará el selecto grupo de primeras espadas que se darán cita en la primera eliminatoria de la cronometrada.

Entre ellos estará Pecco Bagnaia, que terminó el segundo, a algo menos de dos décimas del corredor de Honda, así como Pol Espargaró, que lo hizo el sexto, ya a más de medio segundo de su vecino en el taller de HRC. Y para rematar una Q1 que se anticipa absolutamente frenética, en ella también participará Joan Mir, que concluyó con la novena mejor vuelta, siete décimas por encima de la de Márquez.

Fabio Quartararo, por su parte, tuvo un ensayo para olvidar, de nuevo marcado por una avería en su M1, aparentemente vinculada a la electrónica de la moto, que le impidió completar una vuelta, por más que el francés ya se ganó el viernes el acceso directo a la Q2.