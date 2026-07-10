Márquez traslada la presión de favorito a Di Giannantonio en Alemania

Autor del mejor tiempo del día, en la sesión de la tarde, después de haber firmado ya un muy buen segundo registro esta mañana a cinco centésimas del líder y conservando neumáticos usados, Marc Márquez mantiene aun así un perfil bajo. Incluso ha decidido lanzarse a un pequeño juego psicológico contra quien ha realizado la mejor primera mitad de temporada en el clan Ducati, Fabio Di Giannantonio.

El piloto VR46 estuvo en la pelea hoy, como demuestra su tercer tiempo en cada una de las dos sesiones. Pero lo que le interesa a Márquez es lo que va más allá de la velocidad pura, y en términos de ritmo a largo plazo, coloca sobre los hombros de Di Giannantonio la presión del favorito.

"Hoy, el que tenía más ritmo era Di Giannantonio", afirma el español. Y cuando se le señala que el piloto de VR46 dice exactamente lo contrario, replica: "Sí, no le gusta la presión, ya saben, ¡es más fácil! Pero al final, está luchando por el campeonato, así que tiene que sumar el máximo de puntos si quiere batir a las Aprilia en las próximas carreras."

"Aparte de eso, mantenemos nuestro propio ritmo, intentamos rodar a nuestra manera. Lo bueno es que cuando ataco, los tiempos salen. Pero todavía necesito mejorar algunas cosas", prosigue el piloto de Ducati.

Considerado el rey de Sachsenring, Marc Márquez intenta desde su llegada esta semana escapar al estatus de gran favorito que le corresponde naturalmente cada vez que corre en este circuito.

"Veremos dónde estamos mañana y dónde están nuestros rivales. Porque, ya saben, los rivales… Es fácil meter presión a alguien",señala, sintiéndose por tanto él mismo puesto ante la obligación de triunfar a toda costa."En Sachsenring, parece que si gano, es normal. Pero si pierdo–lo que querría decir quedar segundo o tercero, y eso me iría bien–entonces eso acapara los titulares."

"Así que ya veremos. Por el momento, no soy el más rápido. En la vuelta de clasificación, sí, pero en ritmo de carrera todavía necesito mejorar algunas cosas."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

No obstante, admite que este circuito, en el que dos grandes récords están a su alcance este fin de semana, se le da mejor que casi todos los demás. "Es un circuito donde las cosas me salen fácilmente. Tenía una gran sonrisa [al empezar], pero desde la segunda vuelta estaba en la grava!", recuerda riendo por irse al suelo nada más comenzar los entrenamientos esta mañana.

Una curva traicionera que impondrá prudencia en carrera

Marc Márquez dice haber entendido la causa de su caída, y describe en este caso una diferencia de nivel en la cuerda de la curva 3, donde otros también se cayeron. "Fue culpa mía por no haber analizado bien las caídas en Moto2", subraya.

"Hubo varias caídas en Moto2, y simplemente pensé que debía de haber una razón para que se cayeran en ese punto, pero había un 'bache' muy grande, el asfalto incluso subía un poco. Así que no se puede usar la buena trazada, hay que pasar un poco más arriba."

"Hay que tener mucho cuidado en ese punto porque si pasas por ese bache, con el peralte, te caes", añade el piloto español. "Creo que para el año que viene sería fácil, no reasfaltar todo, sino resolver este problema, porque está situado en una zona muy pequeña."

Mientras tanto, habrá que pasar por esa curva 15 veces en la carrera sprint y 30 veces el domingo en la carrera principal. Algo que condimentará aún más la lucha por la victoria...