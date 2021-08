Márquez: Trataré de ser el de antes, pero no prometo nada

Desde que el de Honda volvió a la competición en el Gran Premio de Portugal tras nueve meses de baja y en plena recuperación de una grave lesión en el brazo derecho, han pasado ya cuatro meses y el Marc Márquez actual no es, ni de lejos, el piloto al que los aficionados del motociclismo estaban acostumbrados.

Márquez ha pasado de ser el gran dominador de la clase reina, un piloto que ganaba por rutina carreras y campeonatos, a ser, ahora mismo, un corredor se me mimetiza en el pelotón actual de MotoGP.

¿Volverá a ser el Marc Márquez el de antes?, le preguntaron directamente este viernes por la tarde en el Red Bull Ring.

“Te diría que esa es la intención y prometo que lo voy a intentar. Lo que no puedo prometer es que lo vaya a ser, eso no se sabe”, dijo el ocho veces campeón del mundo demostrando una gran honestidad.

“Percibo y capto el interés de los aficionados sobre mi forma física, qué pasará, volverá a ser el de antes… pero yo sé muy bien en el momento en que estoy. Sabemos cómo mejorarlo pero hay que tener paciencia”, advirtió.

“No quiero precipitarme en las mejorías. Primero hay un hueso que tiene que consolidarse cien por cien. Luego veremos dónde llego y valoraremos la situación. Lo dije en Portimao: lo primero era subirme a la moto, luego sentirme mejor y después volver a ser el de antes”, resumió su hoja de ruta en la rehabilitación.

Dicho esto, Márquez quiso matizar el significado de ‘volver a ser el de antes’.

“Volver a ser el de antes no significa ganar como antes o ganar muchas carreras. Significa pilotar como me dicta el instinto, de forma natural. Luego, si gano o no, veremos, los rivales mejoran, y los pilotos cada año son más fuertes, así que todo esto el tiempo lo dirá", se resigna.

"He entendido que no es una recuperación que en un mes cambie. Es una recuperación que quizá necesite un año, pero ahora tengo un nivel aceptable para ser competitivo en pista. Lo que pasa es que antes era mucho más competitivo”.

La paciencia es, ahora, una de las virtudes que más tiene que cultivar el de Honda, acostumbrado antes a vivir la vida a mil por hora.

“Cada vez me cuesta menos tener paciencia. Al principio quería mejorar cada día, pero cada vez entiendo que tengo que tener calma. Soy más realista en referencia al estado físico en el que me encuentro, y dejar a un lado los comentarios de fuera. La paciencia es una de las virtudes que antes odiaba y no tenía, pero con el tiempo y la experiencia vas viendo que te llevan al camino bueno. Así que más paciencia”, en referencia, también, a los fans que quieren de nuevo verle ganando cada domingo.

Una de las novedades del fin de semana en la moto de Marc fue una pieza en el depósito para acoplar mejor las piernas. Una ayuda más para su condición física.

“El acople del deposito son pequeñas ayudas para intentar forzar menos el brazo. No voy a mentir y decir otra cosa: es para intentar hacer menos fuerza. No nos cambiará la vida, pero si nos puede dar media décima por vuelta o un segundo a final de carrera ya es mucho”.

Durante el FP2, Márquez adelantó a Joan Mir. El de Suzuki dijo que la maniobra había sido un poco al límite y que le había sorprendido siendo solo un FP2.

“Tampoco ha sido una maniobra… ¡no sé!”, dijo Marc sorprendido.

“Venía dos segundos más rápido y le he pasado normal, he hecho mi trazada y el tiempo ha sido bueno. Le he respetado toda la vuelta y hasta que no lo he visto claro no le he pasado. No ha sido buscado ni de esfuerzo, venía más rápido y lo he pasado, sin más”, zanjó el tema.

Para Márquez, que se perdió la atípica temporada 2020 por la lesión, este es el primer doblete corriendo dos veces en la misma pista de forma consecutiva, algo que le permite tener referencias propias, no de otros pilotos.

“Las sensaciones te las marcan también los otros pilotos. Hoy hemos probado cosas, lástima que ha llovido ya que esto nos complicará el trabajo mañana”, dijo.

“Estamos trabajando para el futuro y tenemos que arriesgar un poco. Mañana saldré con dos motos diferentes a las del fin de semana pasado para probar piezas. Y eso en un FP3 nos puede penalizar mucho a la hora de pasar o no a la Q2, pero es necesario. No es lo ideal, pero tenemos que probarlo. Estamos trabajando para entender cosas de cara al futuro”, insistió el de español.