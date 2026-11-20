MotoGP GP de Portugal

Martín admite miedo en Portimao y no quiere forzar por el campeonato de MotoGP

Martín quiere ir en gran medida sobre seguro en Portimao, aunque sus opciones al título penden de un hilo

Rachit Thukral

Publicado: 20 nov 2026, 20:08

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Jorge Martín ha admitido que el riesgo de sufrir otra lesión le pesa en la mente en el Gran Premio de Portugal de este fin de semana, y dice que no quiere asumir riesgos indebidos para ganar la carrera y mantener vivas sus esperanzas de título.

El piloto oficial de Aprilia está a 60 puntos de Marc Márquez de cara a Portimao y podría perder el campeonato ya en la carrera sprint del sábado.

Martín necesita recortar 24 puntos a lo largo del fin de semana para llevar la lucha por el campeonato hasta la final de Valencia, mientras que Márquez podría sentenciar el título en la sprint si supera a Martín por solo dos puntos.

Preguntado sobre si será agresivo el sábado, ya que básicamente necesita ganar la carrera para seguir en la lucha por el campeonato, Martín respondió: “No tengo que ganar. Quiero ganar, pero no tengo que hacerlo.

“Intentaré ser perfecto; si no perfecto, entonces igual. Lo que no quiero es lesionarme en este circuito; es realmente peligroso.

“Quiero estar muy concentrado y tener el control, así que no quiero pasarme. Intentaré hacer lo que pueda.

“En este circuito, si no estás al 100% física o mentalmente, estás completamente perdido”.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín hizo ese comentario después de la Práctica del viernes, cuando se metió por los pelos en la Q2 con el décimo mejor tiempo.

El campeón de 2024 admitió que sufrió en el circuito del Algarve con la RS-GP, pero siente que tiene el potencial para cerrar la brecha con los de delante.

Mientras Alex Márquez lideró un 1-2 de Ducati en la sesión, el compañero de equipo de Martín, Marco Bezzecchi, terminó tercero, a solo 0.172s del ritmo.

“He estado sufriendo todo el día con mis sensaciones”, dijo Martín.

“Veo el riesgo en todas partes, pero estoy intentando ganar esa confianza. Durante mis vueltas y mis tandas, iba siendo cada vez más rápido y al final estaba a solo dos décimas de Marco, que fue la primera Aprilia y la referencia hoy.

“Así que creo que, en general, el día no fue tan malo. O fue malo, pero pude solucionarlo al final”.

Cuando le dijeron que sus respuestas hacían eco de los sentimientos de Márquez de antes en el fin de semana, Martín sugirió que ambos afrontaban circunstancias completamente diferentes.

“No lo creo. Quizá su situación sea un poco más porque lidera por 60 puntos. Puede permitirse estar relajado o incluso, si está rígido, estar rígido, ya sabes.

“Necesito ganar al 100 por ciento. En este momento no siento que esté listo para esa victoria, pero estoy intentando ser rápido, ser competitivo.

“Creo que para mañana puedo dar un paso más grande y parece que todo está en el último sector. Cuando estaba en la última vuelta, estaba a cero [en términos de delta de tiempo por vuelta] en el tercer sector, así que siento que no estamos tan lejos".

El accidente de 2021 persigue a Jorge

La carrera de Martín en MotoGP casi terminó en su temporada de debut en 2021 después de una fuerte caída en Portimao que le dejó fracturas en las manos y el tobillo derecho.

El español admitió que no ha superado del todo todo aquel episodio, reconociendo que el incidente todavía le inquieta cada vez que pasa por la curva 7.

“Sin duda, este circuito no es fácil para mí porque me caí bastante fuerte en el pasado y, aunque gané la última vez [en 2024], no me siento superconfiado.

“En cada vuelta que entro en esa curva, lo siento y lo sé. Así que soy un poco más cuidadoso que el resto. Quizá solo estoy perdiendo media décima ahí, así que no es el mayor problema; es más en el último sector [donde estoy perdiendo tiempo].

“Pero cuando tienes una caída así - curva 12 en Qatar, curva 7 aquí - cada vez que paso por esa curva, lo recuerdo.

“Así que esto es parte de mi vida. Sé que ahora estoy a salvo y que puedo hacer esa curva rápido, pero no soy el más fuerte en esa sección”.

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