MotoGP GP de Portugal

Martín admite que sus opciones de título dependen de Márquez tras el sprint de Portugal

Martín sigue en la lucha por el campeonato de cara a la carrera del domingo en Portimao, pero solo porque Márquez se cayó cuando tenía el título al alcance

Rachit Thukral

Publicado: 21 nov 2026, 17:50

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Jorge Martín admitió que le faltó velocidad en el sprint del Gran Premio de Portugal, sugiriendo que sus escasas esperanzas de título de MotoGP se deben por completo a la caída de Marc Márquez.

El piloto oficial de Aprilia llegó a Portimao necesitando superar a Márquez por 24 puntos durante el fin de semana para llevar la lucha por el campeonato a la final de Valencia.

Pero después de clasificarse cinco puestos por detrás de Márquez, en séptimo lugar, Martin no logró avanzar en el sprint, ganando solo una posición en las primeras 10 vueltas.

Eso habría permitido a Márquez sellar el título con un tercer puesto, pero la estrella de Ducati se cayó del sprint en la penúltima vuelta cuando la lluvia comenzó a caer sobre la pista.

Hablando después, Martin admitió que estaba por detrás de los pilotos de cabeza en Portimao, particularmente con su compañero de equipo Marco Bezzecchi convirtiendo la pole position en una victoria dominante.

Preguntado sobre si había mantenido vivas sus esperanzas de campeonato, Martin insistió en que el resultado nunca estuvo en sus manos dada la situación de puntos.

“Bueno, yo no ‘mantuve’ nada. Todo estaba en manos de Marc”, dijo.

“Sin duda, fue una carrera realmente complicada. No tuve la velocidad en todo el fin de semana. Finalmente, en la carrera, pareció que encontré un poco más. Estuve bastante cerca de la lucha por el podio, pero me faltó un poco más de velocidad.

“Pero al final, hice lo mejor que pude. Terminé en quinta posición. Esperemos una mejora mayor mañana.

“Cuando las condiciones son realmente complicadas así, la concentración se va más a pilotar porque necesitas estar al 100%.

“Así que no tienes margen para pensar en nada. Estaba realmente concentrado. Intenté pelear las primeras vueltas con Pedro [Acosta], tratando de ponerme delante, y él era un poco más rápido.

“Estábamos alcanzando un poco a los pilotos de delante, así que eso es bueno. Vi los lugares donde soy un poco más lento, los lugares donde soy un poco más rápido que él”.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Márquez ha mostrado una consistencia notable desde que regresó de una lesión en el Gran Premio de Italia en mayo, evitando el tipo de errores que han lastrado las campañas de Bezzecchi y Martin.

El vigente campeón del mundo señaló él mismo que su caída en el sprint fue su primer error real en la segunda mitad de la temporada, apenas un día después de que advirtiera sobre los riesgos de correr con el título al alcance.

Martin dijo que entendía por qué Márquez cometió un error en una fase tan crucial del campeonato, particularmente con las condiciones meteorológicas cambiando en Portimao.

“¿Sorprendido? No. En estas condiciones complicadas, puede pasar cualquier cosa.

“Cuando estás delante, puedo entender su posición. Todo se vuelve más arriesgado, todo se vuelve más rígido, como dijo ayer.

“El problema para él fue que no estaba solo en ese momento. Yo estaba detrás de Marc y Alex [Márquez]. Así que vi la caída y luego me relajé un poco en esa curva. De lo contrario, quizá me habría caído [también].

“Así son las carreras y un poco de mala suerte. Pensé que lo iba a conseguir [ganar el campeonato], sinceramente. Así que fue increíble.

“Tengo otra oportunidad mañana, pero de todos modos, está en sus manos. No está en las mías. Intentaré hacer una gran carrera.

“Si soy capaz de estar en el podio, será increíble”.

Martin está a 55 puntos de Márquez antes de la carrera completa del domingo, con solo 62 aún en juego antes de que el campeonato se cierre en el GP de Valencia.

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