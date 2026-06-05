Martín admite que está sufriendo problemas con la Aprilia en Hungría
Jorge Martín logró pasar a la Q2 de MotoGP en Balaton Park, aunque con problemas, por los pelos en los últimos instantes, y como la cuarta Aprilia.
Llegó Jorge Martín este pasado jueves a Balaton Park, tras cosechar dos segundas posiciones en Mugello, diciendo en sus declaraciones que su objetivo era seguir mejorando, tras haber comprendido que necesita entender más la Aprilia para sacarle todo su potencial. Una conclusión que también se puede extraer de la primera jornada de competición en el Gran Premio de Hungría.
El campeón del mundo de MotoGP en 2024 ya empezó el día sufriendo algo, al ser duodécimo en los Libres 1 (1:39.554, a 9 décimas de Marc Márquez).Pero su situación se constató en la Práctica. Aunque empezó delante en la última sesión del día, la sucesión de 'time attacks' de sus rivales llegó a dejarle en la undécima posición, fuera del pase directo a la Q2.
Sin embargo, un crono final de 1:37.734 le reposicionó en el Top 10, aunque noveno, una décima por encima del undécimo lugar, y de nuevo a 9 décimas del mejor clasificado, en este caso [[LINK_1:Pedro Acosta]]. Además, aunque las cuatro Aprilia se colaron en la segunda criba de la cronometrada, 'Martinator' fue el último en la tropa de Noale. Así, tendrá que trabajar de cara a mañana para mejorar su rendimiento, por más que en este primer día cumpliera su objetivo.
"Lo importante era pasar a la Q2, pero siempre quieres estar más arriba. He ido progresando, pero a una vuelta aún van surgiendo problemas. Lo importante es estar metido", empezó diciendo Martín a los medios presentes en Hungría, entre los que estaba Motorsport.com.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Para el #89, el problema radica en que no ha encontrado aún dónde está el límite de su RS-GP: "Siempre he entendido muy bien el límite de las motos que he pilotado, y con la Aprilia aún me cuesta encontrarlo. Cuando aprieto al máximo surgen problemas nuevos".
Sin embargo, el de San Sebastián de los Reyes quiere ver, ante todo, el vaso medio vacío, por su mejora respecto a 2025: "De todas formas, las sensaciones con la moto son mucho mejores que las del año pasado".
"Esta mañana salí a pista con Marc Márquez y, a pesar de no estar en el mejor de mis momentos, no pude seguirle. A ver si vamos acercándonos a él y a Pedro, que son los favoritos aquí", cerró Martín, que sigue dando al vigente campeón como un hombre a tener muy en cuenta.
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