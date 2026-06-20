Martín: "Ahora mismo lo que menos me preocupa es estar a 15 puntos del líder"

No pintaba bien el fin de semana para Jorge Martín, que llegaba a Brno con una sanción de dos vueltas largas para la carrera de mañana, y sin sentirse al cien por cien cómodo con la Aprilia, que tras el fogonazo de Le Mans, donde ganó su primera carrera con la moto italiana, le había devuelto un poco a una realidad menos festiva.

Sin embargo, pese a no tener la moto tan por la mano, pese a las caídas y lesiones, pese al 'drama' de Hungría, el campeón del mundo de 2024 está ahí, a solo 15 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi, que esta vez se cayó solo.

"Es lo que menos me preocupa ahora mismo, estar a diez, a quince o a vente puntos del líder. Lo que realmente me preocupa es que estoy lejos de las Ducati y lejos de la victoria, y ya son dos carreras que no tengo la velocidad que tenía a principio de año. Es verdad que cada entrenamiento me encuentro mejor, así que ese es mi objetivo, centrarme en mi mismo y mejorar", planteó el de Aprilia.

"Esto es muy largo, pero si sigo sin tener la velocidad no voy a tener opciones de luchar por el título, lo importante es encontrar el por qué y seguir mejorando. De ayer a hoy hemos dado un paso, pero hay que dar otro de hoy a mañana para poder estar más cerca de los primeros".

El madrileño quiere tener una moto base que, de momento, no le han logrado encontrar.

"Hay una diferencia de rendimiento respecto a otros pilotos, hay circuitos que esa diferencia no existía y ahora voy un poco a remolque. Quizá es parte del proceso de aprender la Aprilia, siento que no tenemos una base, en un sitio empezamos con una moto y en otro con otra diferente. Este fin de semana nos tiene que ayudar a saber desde dónde empezar siempre para mejorar a partir de ahí".

"Creo que estamos en un buen momento hoy, no fue una mala carrera, salía desde muy atrás (10º cuarta fila), de haber salido desde las dos primeras líneas creo que hubiera podido ir para adelante. Estoy tranquilo".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En este momento el que ha dado un paso adelante en Aprilia es Ai Ogura, y le preguntaron a Martín si le veía para luchar por la corona.

"Hay muchos rivales y muchos nombres para el título, a mi eso no me interesa, lo que quiero es encontrar mi feeling con la moto y si lo encuentro pelear con Márquez, con Bezzecchi, con Ogura o con quien sea hasta el final".

Tras la victoria de Le Mans se desató el entusiasmo en torno a Martín, un fogonazo que ahora busca recuperar.

"Esta claro que fue un fin de semana muy positivo, venimos en una gran progresión, pero siempre he dicho que llegar es más fácil que mantenerse. Desde Barcelona (seis caídas) he perdido ese nivel que, seguro, recuperaré. Pero debo seguir trabajando duro para entender qué pasa. No hay más historia. Pero necesito recuperar la velocidad para poder luchar por todo".

Tras ensayar en muchas ocasiones la vuelta larga y después de la sprint, el de Aprilia no tenía una idea exacta de a que posición puede aspirar mañana con la sanción de doble vuelta larga.

"Es muy difícil saber o decir un resultado, hacer un top 6 o top 5 sería una pasada, creo que si encuentro un poquito de velocidad para estar con el grupo delantero, la long lap en Brno no es un drama, se pierde un segundo y medio o poco más, serán tres segundo y medio en total, si la carrera es estirada, como es normal en este circuito, espero no perder muchas posiciones. Lo he vuelto a ensayar hoy muchas veces, pero me he llevado un susto y me he ido a la grava porque al salir venía Bezzecchi y me he ido para la escapatoria, para no molestarle", finalizó.