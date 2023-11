Martín apostará todo: Da igual quedar segundo con 80 puntos de diferencia

El piloto español de Pramac llegó a Malasia con el objetivo de "recortar puntos, me da igual cuantos, pero recortar", dijo el jueves. Recortó el sábado, en la sprint, dos puntitos, pero el domingo perdió tres, por lo que salió de Sepang uno más lejos del liderato que ostenta Pecco Bagnaia.

Con dos carreras por delante y a 14 puntos de distancia, Jorge Martín no tiene ya nada que perder. "Me da igual acabar segundo del Mundial a un punto o a ochenta", aseguró, así que a partir de ahora "voy a salir a arriesgar", algo que será más factible después de que Bagnaia fuera amonestado este domingo por el tema de las presiones y ambos pilotos estén ya sin comodines.

"No estoy feliz con el resultado, lógicamente", admitió este domingo el español.

"Salvamos los muebles como pude acabando cuarto. No era lo que quería, esperaba pelear incluso por la victoria, me veía fuerte incluso para ganar", admitió.

Sin embargo, el de Pramac arriesgó en la salida para colocarse primero y se fue largo, perdiendo ahí muchas posiciones.

"Tras la salida puse quinto, intenté empezar a recuperar posiciones, pasar a Pecco, porque me encontraba mejor, pero al no poder pasarle vi que la temperatura del neumático delantero se disparaba, sufría mucho para hacer las curvas. Intenté mantener la presión sobre Pecco, estar a 0.6 o 0.8 para ver si cometía un error, pero llegué a un punto en el que si seguía apretando el error iba a ser mio, y ahí tuve que parar un poco, no rendirme, pero sí bajar el ritmo. Tenía casi 7 segundos con el piloto de detrás y llegar cuarto era a lo máximo que podíamos aspirar", explicó.

El momento clave de la carrera para Martín fue cuando adelantó a Bagnaia, en las primeras vueltas, pero el italiano le devolvió la pasada de forma inmediata.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing

"Fue clave. Me mantuve ahí por fuera y logró ponerse delante. Hubiese cambiado mucho la carrera de haber sido al revés. La verdad es que ahí ha estado más hábil que yo. Si yo me hubiese puesto delante seguro que le hubiese subido la temperatura del neumático a él y habría empezado a sufrir, pero así son las carreras, hay que mejorar para la siguiente", dijo.

Una vez detrás de Pecco, cuarto, y sin opciones de avanzar, la situación fue frustrante para Jorge. "Era frustrante no poder apretar, pude apretar tan poco que ni me cansé en una de las pistas físicamente más duras".

Con tantas vueltas ahí atrás, el madrileño tuvo tiempo para pensar en muchas cosas.

"Sí, iba pensando porque no podía apretar, estaba en tierra de nadie. Creo que a partir de ahora es mejor coger más riesgos y, al final, el segundo puesto del mundial ya lo hemos asegurado, así que ya me da igual quedar segundo por un punto o por ochenta. Hay que intentar hacer lo máximo y jugársela", advirtió, como viendo sus opciones muy reducidas.

"No, aún hay puntos en juego, estoy tranquilo, quedan dos pistas en las que soy muy rápido. En las sprints, creo que es las dos, puedo recuperar. Y el domingo en Qatar y Valencia la presión de los neumáticos no va a afectar tanto. Hemos fallado, y habrá que recuperar como sea", en un tramo final de la temporada en la que Ducati parece haber recuperado a Enea Bastianini, como aliado de Pecco. "Eso parece, no lo critico, pero yo no tengo aliados, así que intentaré hacerlo solo", zanjó Martinator.