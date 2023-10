Martín asume toda la culpa y pide "ayuda" a Ducati

Hace seis días, en Mandalika, Jorge Martín se fue al suelo cuando lideraba con tres segundos de ventaja la carrera de MotoGP del GP de Indonesia. Este sábado, en Phillip Island, estuvo delante, de nuevo con hasta tres segundos de ventaja, durante 26 de las 27 vueltas de la carrera del Gran Premio de Australia, pero el neumático trasero dijo basta y en el último giro le pasaron hasta cuatro corredores, entre ellos Pecco Bagnaia, que aumentó la diferencia al frente de la general hasta los 27 puntos, cuando hace solo una semana había perdido el liderato y estaba a siete del español.

Como en Indonesia, Martín asumió este sábado toda la responsabilidad, sobre todo la de haber decidido correr una carrera tan larga y exigente con el compuesto blando en el neumático trasero. Solo él, Marc Márquez y Pol Espargaró, de 21 pilotos en parrilla, tomaron esa decisión. El resto corrió con la goma media.

"Ha sido otro drama", decía Martín a los medios españoles enviados a Phillip Island. "Las seis últimas vueltas me he quedado sin neumático, he intentado defenderme, pero era como ir en una 600cc, no tenia potencia, no iba nada. Es otro aprendizaje, me da rabia, pero hay que aprender de esto", valoró.

"Pensaba que podía lograrlo, tenía una ventaja, pero fue imposible. Son cosas que pueden pasar pues me la he jugado bastante con el blando y está claro que a partir de ahora no me la jugaré y haré lo mismo que hagan mis rivales", en referencia a la elección de los neumáticos.

Le preguntaron, directamente, a Martín quién había tomado la decisión.

"La última palabra siempre es mía", asumió la culpa, para entrar entonces en una interesante reflexión.

"Quizás no tengo esa ayuda a veces y es más una cosa de sensación. No sé cómo explicarlo, pero (la decisión) es mía ciento por ciento, aunque quizás si tuviese algo más de ayuda en esa elección sería más fácil, pero es lo que es", dijo dejando serias dudas sobre qué clase de asesoramiento recibe el corredor de Pramac.

"Durante los entrenamientos me he sentido cómodo, iba igual de rápido con la blanda que con la media, incluso un poquito más con la blanda y pensé que eso me ayudaría a ganar".

Ayuda de Ducati

Habitualmente, los pilotos toman las decisiones de los neumáticos por sensaciones, hablan con su jefe de mecánicos, con el técnico asignado por Michelin y, el que lo tiene, con su coach.

"No sé, quizás tengo que mejorar en ese aspecto con Ducati y con Michelin, y encontrar a alguien que me ayude a tomar esas decisiones", dijo.

"Antes de la carrera tenía clarísimo que iba a por el blando. Era mi elección, íbamos todos a por ello y lo teníamos claro", basándose en sensaciones, pese a que el resto de pilotos, todos, montaban la media, algo que no disparó las alarmas en Pramac.

"Estaba bastante convencido y por eso puse la blanda, está claro que fue un error, pero lo he visto cuando faltaban cinco vueltas para el final de la carrera".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, mira sus neumáticos tras la carrera

El objetivo de Jorge era escaparse en los primeros giros y luego gestionar la ventaja, pero nunca imagino una bajada de rendimiento tan acusada del compuesto, en una estrategia que entendió que no podía hacer con el medio.

"No sé si hubiese sido capaz de escaparme, también consumía bastante, pero está claro que no hubiese tenido asa bajada final de quedarme sin neumático, hubiese quedado algo con lo que podría haber tirado, pero bueno, eso ya no lo sabremos hasta el año que viene, porque ahora ya da igual".

Aunque el tortazo fue de magnitudes siderales, Martín considera que aún fue peor lo del domingo pasado.

"Al menos he acabado la carrera (5º, 11 puntos), he ido primero 26 vueltas y no he ganado, pero ya lo veía venir cuando me iban recortando. Duele y da rabia, pero no he podido hacer más, en Indonesia fue pero porque me caí y no me lo esperaba. Lo que me duele es ir desperdiciando oportunidades".

Pese al golpe, el español cree que, a falta de cuatro grandes premios más la sprint de este domingo, el Mundial aún no está decidido.

"Lo primero espero que se corra este domingo. Hay que creer hasta el final, quedan puntos por jugarse, aún dependo de mi mismo", zanjó el de San Sebastian de los Reyes.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, pasa a su compañero Jorge Martín, para ponerse líder y lograr su primera victoria en MotoGP