Martín explica su "extraña" caída el viernes en Australia

Jorge Martín salvó este viernes los papeles en Phillip Island. Y es que se le podían complicar las cosas en un día a todo o nada, en el que los Libres 1 del GP de Australia de MotoGP se tuvieron que cancelar por la llegada de la lluvia, tras dos horas de retrasos de la sesión, y en el que la Práctica vespertina quedó como el único entreno de la jornada. Y ello en una pista que ha sido reasfaltada, y en la que los equipos necesitaban recolectar todos los datos posibles.

El líder de la general salió con esa idea en la cabeza, sabedor de que, como dijo el jueves, cualquier error a partir de ahora puede ser "un desastre". Y precisamente la Práctica empezó de la peor manera para el de San Sebastián de los Reyes: con una caída en la curva 4, para evitar el contacto con Fabio Quartararo, que rodaba delante de él. Sin embargo, el madrileño pudo reponerse, seguir con una Ducati que quedó muy poco tocada, y empezar a conseguir tiempos después de la bandera roja que paró el entreno a los 15 minutos, por la presencia de animales en pista.

Así, finalizó la jornada en cuarta posición, siendo el último piloto en rodar por debajo de 1:28, con un tiempo de 1:27.967 que le dejó a 197 milésimas del líder de la tabla, Marc Márquez. Y lo que para él es más importante, justo por delante de su rival por el título, Pecco Bagnaia, por apenas 46 milésimas. Además, cabe resaltar que al final no pudo mejorar aún más su tiempo porque se le cruzó un animal en pista, lo que le obligó a cortar gas tras ser el mejor en el primer sector.

Tras la primera jornada en Australia, Martín explicó sus sensaciones durante el día y qué le pasó en la caída, aunque no quiso explayarse demasiado, ya que notó el incidente como "extraño". Eso sí, alabó el trabajo de su equipo, Pramac, que le devolvió a la pista pasados muy pocos minutos del accidente.

Por si la cancelación del primer ensayo no fuera suficiente, va y me caigo nada más salir", empezó diciendo el #89. "Sabía que la posibilidad de lluvia estaba allí. Al caerme no digo lo que sentí porque, además, la segunda moto estaba configurada para lluvia. Pero el equipo hizo un trabajo fantástico".

En cuanto a posibles razones, Martín señaló a que los frenos podían estar fríos, y sobre todo confirmó que no quiso tocar a Quartararo y provocar un desastre para él y para el francés: "En el accidente fue un poco extraño, porque íbamos muy lentos. Pero puede que los frenos estuvieran fríos y la moto no frenó todo lo que debía al principio. Luego no quise llevarme puesto a Fabio y por eso terminé en el suelo", finalizó.

Más allá de lo ocurrido, la perspectiva en Australia no es mala para Martín. Tal y como confirmó su jefe, Gino Borsoi, en declaraciones a DAZN, el español consiguió completar un buen ritmo de carrera, sobre todo con neumáticos usados.