Martín: "Quería la victoria, pero Márquez tenía más al final"

Pese al lógico desencanto por perder una victoria que hubiera sido la cuarta de la temporada, Jorge Martín sale reforzado del Gran Premio de Australia, al que llegó con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Pecco Bagnaia, y sale este domingo con 20 a su favor y ahora ya solo tres grandes premios por delante, que aún siguen siendo muchos puntos (111).

"Ha sido una carrera dificil, sin duda, tenia un ritmo fuerte, pero las sensaciones no era mejores que ayer, el viento era muy fuerte. Cuando me adelanto Pecco pensé que tenía que cambiar la energía y apretar, luego tenía a Marc detrás y sabía que lo iba a intentar, cuando me pasó le volví a adelantar, pero intentarlo de nuevo era demasiado riesgo. Al final hemos conseguido un buen resultado, ahora vamos a Tailandia que es un circuito que me encanta", explicó el español nada más acabar la carrera en el parque cerrado.

Martín y Marc Márquez dejaron muy atrás a Bagnaia (cruzó la meta a 10 segundos), pero el de Pramac no pudo desengancharse del de Gresini, lo que le obligaba a una lucha cuerpo a cuerpo en la que tenía mucho que perder y poco a ganar.

"Un buen fin de semana seguro, pero quería la victoria, quería ganar, estaba muy concentrado en eso. Pero hemos salido y las sensaciones no era buenas, no esperábamos tanto viento y al final lo ha habido tanto o más que ayer, no me encontraba cómodo, he intentado romper la carrera pero no he podido. Ha habido un momento incluso que me he asustado, he tenido casi una caída y Pecco ha podido adelantarme", explicó el motivo de ese incidente antes de mitad de carrera.

"Cuando me ha pasado Bagnaia he pensado que tenia que cambiar el chip, porque no podía quedar por detrás de él, entonces he logrado marcar un ritmo muy fuerte, en 1.27 alto y pensaba que tenía a Marc un poco controlado, pero he cometido un error y estaba sufriendo mucho en la curva 4", que es donde le adelantó primero Bagnaia y al final Márquez.

"Al final tengo mucho más a perder y tenia que usar la cabeza, he visto que Pecco estaba ya a más de siete segundos y he ido a asegurar. La verdad es que lo he intentado, no me he rendido, he ido a por la victoria pero Marc ha tenido un poco más en las dos últimas vueltas".

Sobre el momento critico en el que perdió casi un segundo y le adelantó Bagnaia, Martín trató de explicarlo. "Se me fue un poco largo, mantenía unas seis décimas de ventaja, he intentado dar un tirón y he frenado un poco más tarde en la curva 1, había más baches y viento y me he despistado, cuando he pasado el primer sector he visto que he perdido ocho décimas, pero me ha ido bien cuando me ha pasado Pecco, porque ese error me ha activado un poco porque, no sé por qué, me estaba viniendo abajo".

Pese a que finalmente no logró la victoria, Martín sale reforzado de Phillip Island, con 20 puntos sobre Bagnaia.

"Es una pista en la que esperaba ir rápido, pero es lo de siempre, cuando uno hace primero el otro está en el podio, así que es difícil sacar ventaja. En Tailandia iré a por todas, pero también a él le gusta mucho esa pista, intentaré ganar y si no se puede, perder los mínimos puntos. Hoy me quedo con que le he metido siete segundos, que es bastante. Cada pista es un mundo y puede pasar de todo. Quiero concentrarme en mi y en mis opciones hasta el final", dijo Martín, que acumula 26 podios este año.