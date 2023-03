Martín, contra Márquez: "Pedir perdón ya no funciona"

Cargar reproductor de audio

Jorge Martín tuvo un domingo complicado en el Gran Premio de Portugal. El piloto del Pramac Ducati arrancó la temporada 2023 con una buena segunda posición en una carrera sprint del sábado que llegó a liderar en varios momentos. Sin embargo, no pudo repetir podio en la prueba principal después de verse involucrado en el accidente que protagonizó Marc Márquez en los primeros compases de la carrera.

Pasadas las primeras vueltas, el piloto de Honda entró muy pasado en la curva 3 del circuito de Portimao y tocó a Martín. Posteriormente, tocó y tiró a Oliveira, que tuvo que ser evacuado en camilla.

Las consecuencias del accidente fueron múltiples. Al propio Marc Márquez se le identificó una posible fractura en el metacarpiano de la mano derecha, según confirmó el doctor Ángel Charte. La lesión lo podría dejar fuera del Gran Premio de Argentina de la próxima semana, carrera para la que además recibió una doble Long Lap Penalty por parte de los comisarios de la FIM como sanción.

Incluso por el toque inicial, Martín también se llevó su parte. El piloto español confirmó una rotura en un dedo, además de ver comprometida su carrera, en la que tuvo que abandonar a 6 vueltas del final. Así, al término de la carrera el español estalló contra Márquez en unas declaraciones a Motorsport.com.

"Ya no es la primera vez que me tira. Pedir perdón al piloto y público ya no funciona. El único piloto que se quejó el jueves fue él. Que tenga cuidado porque a mi me ha arruinado dos carreras y yo a él, ninguna", afirmó el de Ducati tajante, visiblemente molesto por lo sucedido.

"Hay pilotos delante y tienes que respetarlos. En ese punto tienes que irte para afuera, largo, pero él no quiere. En la reunión él fue el único que se quejó de las posibles sanciones. Eso ya daba a entender que la iba a liar", sentenció Martín a continuación.

Por último, Martín se refirió a su lesión, que puede ser de mayor alcance: "Ha sido una carrera difícil. Me he roto un dedo del pie y creo que también tengo un esguince", dijo para finalizar, con menos de una semana para recuperarse de cara al próximo gran premio de la temporada, el fin de semana que viene en Termas de Río Hondo.