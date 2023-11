Martín: Aún queda la posibilidad de ganar el campeonato

Tras el bajón que supuso el gatillazo del domingo en Qatar, motivado por una goma trasera defectuosa, el español se presentó en Valencia con 21 puntos de desventaja a falta de 37 en juego. Tras su incuestionable triunfo en la carrera corta, la diferencia a favor del actual campeón se ha reducido hasta los 14 puntos, circunstancia que aún supone un panorama muy favorable para el turinés.

A Martín sole le vale salir a ganar, aunque puede que ni eso le lleve a poder encasquetarse la corona. Para conseguirlo tiene que acumular 15 puntos más que su rival, una machada que, básicamente, se reduce a tres casuísticas. Para cantar el alirón, el de Pramac tiene que ganar y esperar que Bagnaia no cruce la meta entre los cinco primeros. Si Martín termina el segundo, el de Ducati debería hacerlo más allá de la décima plaza, mientras que si el #89 cierra el podio (tercero), el turinés no puede finalizar entre los 14 primeros.

Independientemente de lo que ocurra este domingo, el madrileño podrá dormir a pierna suelta este sábado después de su brillante puesta en escena en la sprint, en la que dominó los tiempos sin precipitarse, a pesar de arrancar el sexto y de tener un par de sustos al adelantar a Marc Márquez (tercero) y Maverick Viñales (cuarto).

"Quería ganar más que nadie, pero no tenía las mejores cartas. La goma media delantera no la acostumbro a elegir. Pero ya en la tercera vuelta he visto que tenía que dar el callo. En el momento en que Maverick y Marc se han comenzado a molestar, he aprovechado para adelantarles. Hemos sido los mejores", resumió Martín, que los sábados ha acumulado 28 puntos más que Bagnaia, que concluyó el quinto.

"Iba viendo en la tele que Pecco estaba retrasado, detrás de Di Giannantonio. Fue un trabajo", añadió Martinator, que de nuevo lamentó el mal rendimiento de una goma que le tocó en su último intento de vuelta rápida, en la cronometrada.

"Fue una pena que en el cronometrado nos tocara otra vez una goma que se movía, y que nos ha impedido salir más adelante. Pase lo que pase mañana, hoy me llevo esto [el triunfo]. Qué hubiese sido sin la goma de Qatar, ¿no?", se preguntó Martín."De todas formas, aún queda mañana, la posibilidad de ganar está allí", advirtió el corredor, que, eso sí, no cree que tenga tanto margen en pista como para controlar un pelotón plagado de gente con cuentas pendientes."No vamos tan sobrados como para mantener el grupo a raya. Intentaremos ponernos primeros y ver después qué pasa", remachó Martín.