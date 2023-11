Martín destaca su madurez para entrar en la Q2 de Qatar

Colocado a 14 puntos de Pecco Bagnaia en la tabla general cuando quedan por otorgarse 74 puntos, el español no tiene más remedio que salir al ataque en Losail, para recortar esa distancia que le separa del italiano y mantener vivo el pulso por el título.

Jorge Martín, que en la segunda mitad de temporada se confirmó como el piloto de la parrilla con más velocidad, ya no pudo dominar en Malasia, hace dos semanas, y tampoco parece estar en condiciones de hacerlo en Doha, al menos si partimos de la primera jornada de ensayos, en la que terminó el séptimo, a tres décimas de Raúl Fernández, el más veloz, y con un margen de solo siete milésimas sobre Bagnaia, octavo.

Según comentó después, la clave fue un juego de gomas medias que colocó al principio del segundo entrenamiento, que ya había estrenado por la mañana, que le dejó embotellado en las catacumbas de las pantallas de tiempos. Tan dramática fue la situación, que el corredor del Pramac Racing llegó a plantarse ante Daniele Romagnoli, su ingeniero de pista, a quien comentó que no pensaba volver a salir a la pista hasta que le colocara neumáticos nuevos, para abordar la vuelta rápida.

"No fue fácil, pero estoy contento de estar dentro de la Q2. Tuve algún problema con el juego de gomas medias que había usado por la mañana, porque estaba a cuatro segundos de los primeros. Algo no iba bien con esos neumáticos", resumió Martín, que quiso destacar la madurez con la que afrontó un momento complicado. Ya no tanto por la presión implícita que conlleva la pelea por el Mundial, como por lo lento que iba.

"Me metí en la Q2 de forma muy madura. Mejoré mucho, sin cometer errores. Fue muy complicado porque iba muy lento, pero en un momento le dije a mi técnico que no iba a volver a salir si no poníamos una goma nueva. Era completamente inútil, me iba a caer, a lesionar", añadió el madrileño, que, eso sí espera poder beneficiarse del sistema de trabajo impuesto en Ducati, ese que permite que todos los pilotos sobre una Demosedici consulten los datos de los demás. "No tenemos información para mañana por culpa de esas gomas. Tener la información de las demás Ducati me ayudará mucho para preparar la carrera al sprint", finalizó Martín.