Martín tendrá poco descanso para entender qué lo bloquea con la Aprilia

Jorge Martín entró en el parón estival como líder del campeonato, pero también con la voluntad en mente de replantear las cosas para recuperar un mejor nivel en la reanudación.

Desde su doblete en el GP de Francia, el piloto de Aprilia ha sufrido algunos reveses, en particular en Barcelona, de donde se marchó con las manos vacías, pero lo que más le preocupa es sobre todo el sensible retroceso de sus prestaciones en los cuatro últimos Grandes Premios.

En ese mismo período, los pilotos de Trackhouse demostraron que las RS-GP sí podían estar en los puestos de cabeza, ya que entre los dos, Ai Ogura y Raúl Fernández, terminaron la mitad de las carreras en el top 3, ya fueran sprints o carreras largas. En cambio, el madrileño siente que se topa con un bloqueo que ya no consigue superar.

"Siento muchos límites en mi moto. Hay algo que no entendemos bien porque veo claramente que las otras Aprilia son mucho más rápidas que yo", explicaba Jorge Martín al sitio oficial de MotoGP al cerrar el GP de Alemania en el quinto puesto.

"Confío en mí y en mi equipo, en el trabajo que hacemos, pero sin duda se nos está escapando algo",añadía el piloto español.

Preguntado sobre qué hacen mejor que él los otros pilotos de Aprilia, continuaba:"Es difícil de decir, pero consiguen hacerlo todo un poco mejor. Giran mejor, ponen más potencia en el suelo. Creo que se trata más bien de encontrar un mejor equilibrio o una mejor puesta a punto. Por el momento, no la tenemos."

Sin duda se nos está escapando algo.

La idea de Jorge Martín es inspirarse en la forma en que estaba configurada su moto al inicio del campeonato para intentar relanzar la máquina. "Tenemos buenos datos con respecto al inicio de la temporada, así que tenemos que analizar bien qué funcionaba y volver a ello", sugirió. "Tenemos que analizar bien y quizá volver a esa moto porque me sentía mucho mejor."

"Me perdí muchas carreras la temporada pasada y, no sé por qué, pero me sentía mucho mejor al principio de esta temporada, mientras que ahora estoy perdiendo un poco mi velocidad. Tenemos que volver a donde creo que podemos estar."

Entender cómo superar el límite de la moto

El último Gran Premio verdaderamente convincente de Jorge Martín, al menos a sus ojos, es el de Italia, donde logró dos sólidos segundos puestos, en el sprint y en la carrera. En cambio, todo el último mes de competición le dejó con ganas de más y él mismo se siente muy lejos del nivel que le llevó a la victoria en Le Mans.

"Creo que en Barcelona quizá hubo un detonante después de tantas caídas, pero luego en Mugello estuve súper fuerte. Hungría fue un fin de semana difícil, después tuve ese problema de espalda y quizá a partir de ahí empecé a perder un poco de confianza", intentaba analizar antes de las vacaciones, aunque precisaba que en el GP de Alemania, "no era una cuestión de confianza, era una cuestión de límite".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

"Necesitamos empujar un poco el límite, porque no es que no me sienta confiado, es que pierdo el tren delantero. Así que tenemos que trabajar en eso, y quizá también en mi pilotaje, para intentar entender cómo ser más rápido."

¿Cuál es el plan ahora para intentar recuperar las condiciones para rendir?Aprovechar el parón estival, que se prolongará hasta principios de agosto, para intentar identificar qué rompió la dinámica del piloto español y devolverle los medios para luchar en lo más alto.

"Creo que estamos bastante lejos de la moto que usábamos en la primera parte de la temporada–en Austin, en Brasil, en Le Mans. Veo que los otros pilotos son más estables en su moto. Saben lo que tienen y van a por ello, simplemente. Por mi parte, intentamos todo el tiempo adaptar la moto a las diferentes pistas, ayudarme, pero quizá no sea la forma de hacerlo para la Aprilia."

"Tenemos que entender eso, en mi opinión simplemente analizando qué funcionaba cuando era rápido y qué no funciona cuando soy lento, y luego volver en esa dirección para la segunda parte de la temporada. Eso es todo. Mucho trabajo este verano, no muchos días de descanso, y habrá que intentar ser más fuertes en la segunda parte de la temporada", finalizó.