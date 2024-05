Martín entendería si Ducati eligiera a Márquez: "A nivel de marketing es una bestia"

El español de Pramac lidera el campeonato del mundo con 17 puntos de ventaja sobre el defensor de la corona, Pecco Bagnaia, pese a la caída que sufrió el domingo del Gran Premio de España, cuando lideraba la carrera, y que le impidió luchar por su segundo triunfo del curso.

Pese al error, el español se mostró tranquilo en la previa del Gran Premio de Francia que se celebra este fin de semana.

"Me siento muy bien, me gustaría haber compartido podio con Marc y Pecco (que le acompañaron en la rueda de prensa), pero me fui al suelo, tengo confianza en que podemos conseguirlo aquí, me siento rápido para todos los circuitos", dijo.

Rápidamente, le preguntaron a Martín sobre su futuro y si se veía en el equipo oficial Ducati el próximo año.

"Por mi parte, me siento muy contento donde estoy, creo que la posición natural dentro de la familia Ducati es ir al equipo de fabrica, estuve a punto hace dos años, también el año pasado estuvo muy cerca hasta la última carrera, y mi objetivo es llegar allí. Y espero ser capaz de conseguirlo dentro de poco, pero si no se puede, a ver qué pasa", fue su primera valoración al respecto.

Tras la rueda de prensa oficial, Martín departió con algunos periodistas españoles que le pidieron que ampliara su valoración sobre la maniobra de futuro, y que comentara los rumores sobre el segundo piloto de Ducati en 2025.

Francesco Bagnaia, Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estoy acostumbrado. Llevo ya tres años igual, que si voy yo; que si va otro... Entonces, ya es algo que no me afecta. Tengo claro el manager que tengo, y el entorno que tengo, las opciones que tengo... Estoy tranquilo y está claro que se está acercando, porque ya llevamos tiempo detrás de ello, pero esperemos que en estas dos semanas se termine de aclarar todo. Así que hasta entonces no puedo decir nada".

Si Ducati le descarta tiene "alternativas"

Ducati le prometió, por contrato, a Martín el equipo oficial en 2022, al final optaron por Enea Bastianini y le tuvieron que pagar un millón de euros como penalización. El año pasado, por contrato de nuevo, tenía ir al equipo oficial si era campeón del mundo, hasta la última carrera tuvo la opción. Ahora se ha cruzado Marc Márquez en el camino y en Ducati ven al catalán como una opción muy atractiva.

"No cierran. Obviamente, está Enea, que volvía de una lesión; Marc, con la Ducati. Incluso Bezzecchi creo que también estaba en las quinielas... quizá ahora pues no tanto. Al final, yo, el año pasado, fui subcampeón del mundo, voy líder y ya está. Eso es con lo que hablo".

Sin embargo, Martín está muy decepcionado con la postura de Ducati, y con las negativas de llevarle a la moto roja por más méritos que haga, hasta el punto que ya ve claro que Márquez tiene casi más opciones que él mismo.

"Lo entendería. Es Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, a nivel de marketing es una bestia y entendería esa posición. Me tranquiliza que tengo al resto de marcas esperando a ver qué pasa para, en ese caso, cerrarme (ficharme) a mí. Pase lo que pase, no me quedaré sin moto y tendré una buena opción", aseguró.

Una opción que pasa, indefectiblemente, por irse de Ducati. "Ahora mismo no estoy pensando en eso. Podría pasar, podrían pasar mil cosas... pero también me veo en una Ducati oficial", no quiere descartarse para nada, incluso para no ir a un equipo oficial. "No lo sé, ya veremos, pueden pasar muchas cosas, incluso puede ser que me quede en casa un año sabático…", bromeó.

"Obviamente eso no va a pasar, espero, pero como lo alargue mucho, me quedo sin moto. Ahora mismo, yo quiero ganar, yo quiero ganar carreras. Mi primera opción es clarísima. Si no consigo esa opción, iré a por otras opciones claras. Mi idea es siempre una moto ganadora... o un proyecto ganador, en el caso de que no pudiese", ir a Ducati, lo que descarta, a corto plazo, a Honda y Yamaha. "Ahora mismo apuesto por ganar y por tener la mejor moto. Eso es en lo que me centro. Lo que pueda pasar, no depende de mi. La Aprilia sí es una moto ganadora, la KTM también lo es, una moto ganadora. Seguramente Honda y Yamaha lo serán en unos años. Pero de momento soy joven y quiero ganar", cerró el líder del mundial.