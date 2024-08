Martín entiende que perderá apoyo de Ducati este año por irse a Aprilia

Jorge Martín ha sido uno de los invitados al WDW 2024, la gran fiesta de los fans y propietarios de motos Ducati que se ha celebrado este fin de semana en Misano, antes de llegar al GP de Gran Bretaña la próxima semana, donde espera recuperarse del grave error cometido en Sachsenring a principios de julio.

El de Pramac-Ducati llegó a Alemania como primero destacado del Mundial y salió de aquel fin de semana con una caída cuando lideraba la carrera a dos vueltas del final que encumbró a Pecco Bagnaia al liderato, y a los hermanos Marc Márquez y Alex Márquez a un doblete histórico en el podio. Un gravísimo error de Martín que, unido a su marcha de la disciplina Ducati en 2025 para correr con Aprilia, le deja en una delicada situación de cara a la segunda mitad de la temporada.

Martín fue el piloto que más puntos sumó en la segunda parte de 2023, logrando mantener viva la lucha por el título con Bagnaia hasta la última carrera, por más que no formara parte del equipo oficial Ducati. Un año después y visto lo sucedido, ahora mismo parece muy complicado que el español pueda volver a estar en esa pelea. La caída en Alemania, 'entregando' la victoria y el liderato al campeonato a Bagnaia, le dejaron en una situación complicada de cara al fabricante italiano, que quiere demostrar, lógicamente, que elegir a Márquez para el equipo oficial es la decisión acertada.

"Ha sido una bonita historia con Ducati y Pramac, aún no hemos cerrado el círculo, pero creo que han sido años de desarrollo de la moto, del equipo, diría que hemos crecido juntos", explicaba Martín en conversación con GPone. "Cuando llegué Ducati no era la mejor moto, aún no había ganado ningún título. Pero con Pecco, Enea Bastianini y también conmigo, creo que el proyecto ha crecido", añade el Pramac que deja una frase para la galería en el marco de la fiesta de los ducatistas: "Es una pena no haber podido seguir, pero estoy contento de estar aquí (en Misano el fin de semana). Quizá no sea mi última WDW, quizá vuelva en el futuro. Pero así son las cosas ahora", dice el que será nuevo piloto de Aprilia junto a Marco Bezzecchi, otro que deja Ducati.

Caída de Jorge Martín, Pramac Racing en la carrera de Alemania Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Son muchos los que piensan que los acontecimientos, sobre todo el portazo del equipo oficial Ducati, han descentrado a Martín, que ha sucumbido a la presión. Sin embargo, el español cree todo lo contrario, que ahora tiene tranquilidad de saber su futuro.

"Creo que en Alemania, cuando ya tenía el contrato con Aprilia y todo estaba claro, fui muy rápido, más que nadie; cometí un error, pero basta con aprender de ello, lo importante era estar a un gran nivel y ahora me siento muy bien", valora, sin considerar que deba afrontar cambios en su aproximación a las carreras. "No tengo que hacer nada en particular, estoy en un estado de forma perfecto y creo que me basta para terminar las carreras. Creo que he dado un buen paso adelante de aquí a final de año y creo que si trabajamos bien, podremos al menos mantenernos en la lucha hasta el final", asegura.

Además de Martin, que a final de año se va a Aprilia, su equipo, el Prima Pramac, dejará de ser satélite de Ducati, tras 20 años, para asociarse con Yamaha en 2025, lo que hace muy difícil pensar que en Bolonia se desharán en ayudas al garaje de Paolo Campinoti.

Ni el equipo, ni el piloto, ven o no quieren ver, un problema desde este punto de vista.

"Creo que todo es normal en Pramac, no es que haya cambiado mucho respecto a antes", alivia Martín. "Pero estos futuros cambios nos han unido más como equipo", añade.

"Al final lo hemos entendido... no es que estemos solos, pero desde luego estamos más solos que en otras temporadas pasadas. Antes, teníamos la seguridad de continuar con Ducati, se podía pasar fácilmente por encima de muchas cosas. Ahora, como equipo, tenemos que unirnos aún más para dar el 100%", advierte el español.