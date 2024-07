Martín asegura que su caída "va a marcar un antes y un después"

Hay una corriente de aficionados a quienes no les termina de gustar la puesta en escena de Jorge Martín, que no tiene pelos en la lengua. Ni cuando destaca los aspectos positivos de su estilo, ni tampoco cuando subraya aquellos en los que debe mejorar. Este domingo, en Sachsenring, el accidente que le impidió volver a ganar y romper la racha con la que Pecco Bagnaia llegaba embalado, le costará tragarlo al español, quien, además de las opciones de lograr un triunfo que prácticamente tenía en el bolsillo, también perdió el liderato de la tabla general, que ahora pasa a manos del actual campeón.

Hasta ahora, siempre que las cosas no le habían salido como esperaba, Martín había optado por un discurso más bien contenido. En esta ocasión asumió total responsabilidad, sobre todo por acumulación: esta es la segunda vez este año, tras la prueba en Jerez, en la que se va al suelo como líder, y en una dinámica de caída muy similar.

"Ahora mismo no tengo demasiadas explicaciones, porque no he podido ni ir al box. Y tampoco quiero pensar mucho en ello. Está claro que es frustrante, después de 27 vueltas liderando", resumió el piloto de Pramac, a quien el parón de casi un mes que hay hasta la próxima cita (Silverstone), seguramente se le hará eterno.

"Creo que va a ser un día importante en mi carrera, y que va a marcar un antes y un después. Tengo que aprender de esto, porque es la segunda vez que me ha pasado este año (Jerez). Será difícil de aceptar, pero tendré tiempo de analizarlo junto a mi equipo", añadió el madrileño, casi en estado de shock, después de uno de los domingos más complicados desde que compite en la categoría de las motos pesadas.

"Ahora mismo no soy muy consciente de qué ha pasado. Pero, poniéndolo todo en situación, tanto la caída de Jerez, como la de Mugello (en la sprint), como esta, han sido idénticas. Está claro que en algo tengo que mejorar. Sin estos errores, a los demás les costará mucho ganarme", ahondó el #89, que con este batacazo pierde la batuta del Mundial, que tenía en su mano desde la segunda parada del calendario, en Portugal. "Le volvemos a pasar la presión a Pecco", concluyó Martín.