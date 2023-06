Martín explica cómo logró su apretada victoria sobre Bagnaia

Si de algo había avisado Jorge Martín a lo largo del fin de semana es que seguramente estaría en la lucha por la victoria de la carrera larga del GP de Alemania de MotoGP de este domingo. Lo hizo el viernes, tras los entrenamientos, avisando de que se veía en lo más alto del podio, y sobre todo lo hizo el sábado, ganando la sprint con una autoridad pasmosa.

La misma que demostró en la prueba larga para vencer a Pecco Bagnaia. No en cuanto a escaparse, ya que lo intentó y no pudo, sino para tomar el liderato de la carrera con una doble pasada, como en la prueba corta, para tratar de aguantar la diferencia con el líder del Mundial, para recuperarse cuando éste le superó, para volver a rebasarle más tarde y, especialmente, para dar una masterclass defensiva en los últimos giros y acabar ganando por 64 milésimas.

Así, al término de la carrera, el piloto español se mostró pletórico por conseguir su primera victoria en domingo desde el GP de Estiria de 2021, que además le deja a 16 puntos de Bagnaia en la general del Mundial. El de Pramac Racing Ducati destacó que volvió a demostrarse a sí mismo que puede pelear de tú a tú con el jefe de filas de Borgo Panigale, de lo que se puede desprender que está pensando seriamente en su candidatura al Mundial.

"Estaba cagado, la verdad", dijo el español en DAZN sobre el duelo. "Ha sido una pelea intensa. Al principio de la carrera me encontraba muy cómodo, he intentado abrir hueco. Pero cuando he visto que Pecco me mantenía la distancia he dicho, mejor corto, guardo goma, y ya veremos qué pasa al final. Cuando me ha cogido he pegado dos tirones en tres o cuatro vueltas, en dos bloques, y me separaba pero no lo suficiente. He decidido mantener y apretar en las últimas 5 vueltas, pero me ha pasado y me ha cambiado todos los planes".

"En la 1 no podía, en la 12 era difícil, pero al final he repetido lo de ayer y nada, a mantener la distancia. En la última vuelta [estaba] con los ojos cerrados, me he ido largo en la 11, pero al final he podido cerrar la vuelta. Le escuchaba y decía 'no, no'... Estaba ya sin goma. El ritmo ha sido brutal, hemos mantenido el 1:21 siempre que tirábamos. Y estoy contento, porque me demuestro a mí mismo que puedo pelear con Pecco", añadió sobre su estrategia.

Preguntado por Jorge Lorenzo sobre qué le pasó en un momento de la carrera en el que no pudo seguir bajando su ritmo, Martín dijo: "No te puedo explicar qué me ha pasado, ha sido algo con el mono, estaba incómodo [dijo entre risas]. Venía para hacer 21.2 o así, y he tenido que parar 3 o 4 décimas durante dos vueltas, así que te puedes imaginar lo que me ha pasado. Sí que ha sido un momento clave, podría haber tenido una diferencia de un segundo. Le dejaba pegado [a Pecco], para ver si se le recalentaban las ruedas o algo y fallaba, pero es un gran campeón y ha aguantado".

Además, también comentó lo siguiente al respecto de por qué varió su estilo de pilotaje en los últimos compases: "Tenía mucho problema con el neumático delantero, muchos movimientos. Como si fuese sobrecalentada. Entonces al no poder inclinar y hacer más pico, intentaba redondear más las curvas, sin mucho ángulo, y salvar las gomas por si tenía que pelear con Pecco, pues tener un pelín más al final", finalizó Martín, que ahora llegará pletórico a Assen, última parada del triplete antes de las vacaciones de verano.

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 2 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 2 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images