"Martín fue más inteligente que yo", admite Bagnaia

Una vez más, Pecco Bagnaia pudo sacar provecho de uno de sus puntos fuertes y encontró la ruta que le llevó directamente desde la cuarta plaza que ocupó en la parrilla de salida, hasta la cabeza del pelotón, al abordar la salida de la primera curva. A pesar de ello, el actual campeón no pudo contener los achuchones de Miguel Oliveira y de Jorge Martín, que le superaron prácticamente a la vez, y le dejaron en esa tercera posición que ocupó al cruzar la línea de meta.

Con este resultado, y a las puertas de la carrera larga, de este domingo, Bagnaia pierde un poco de fuelle en el duelo que mantiene por el título con Martín, que mantiene el liderato de la clasificación general del Mundial, con 15 puntos de ventaja.

"Martín fue más inteligente que yo. Salí bien, pero me equivoqué con la estrategia. Me puse delante en la primera curva, pero fue inútil. Después intentar gestionar la goma trasera. Martín se dio cuenta y me adelantó. Jorge tenía buen ritmo, pero yo tenía el mismo. Ellos [el equipo de Martín] han entendido que gestionar la goma trasera, esta vez no servía de nada", resumió el piloto de Ducati.

El sábado no fue de las jornadas más plácidas para el turinés, que no quiso entrar en detalles, pero que sí deslizó que surgieron un par de problemas técnicos que le impidieron pilotar como le hubiera gustado, y hacer "según qué cosas".

Por todo ello, el #01 confía en dar un paso más este domingo, día en el que, de imponerse, registraría su triunfo número 24 sobre una Ducati, fijando un nuevo récord, por encima del que ahora comparte con Casey Stoner.

"Tuve dos problemas mecánicos en la moto; mañana sería diferente. Con la goma media me encuentro mejor, y en la carrera larga saco mi mejor versión", advirtió el italiano, que, sin duda, esta noche dará un paso adelante si tenemos en cuenta lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos.