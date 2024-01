Martín cree que será "uno de los mejores" si le gana a Márquez

Martín terminó segundo en la carrera por el título de MotoGP 2023, por detrás de Pecco Bagnaia, piloto del equipo oficial Ducati, tras haber llevado la batalla por el campeonato hasta el final.

El piloto del Pramac fue el mejor en la segunda mitad de la temporada 2023 y empezará 2024 como favorito para destronar a Bagnaia.

Sin embargo, la batalla dentro del establo Ducati en MotoGP se hará más feroz esta temporada con la llegada del ocho veces campeón del mundo Marc Márquez a Gresini con una moto de un año de antigüedad.

Martín ve la llegada de Márquez a Ducati como "un aliciente más" y una "muy buena oportunidad" como piloto para impulsar su estatura en los libros de historia de MotoGP.

"El objetivo para 2024 es llegar a Valencia no con 14 puntos (detrás del líder), sino con el margen suficiente para poder disfrutarlo", dijo Martín durante el estreno de un documental de DAZN sobre él el mes pasado.

"Creo que será una temporada muy larga, no tendremos que cometer errores, pero está claro que tenemos un aliciente más, que es Marc con la Ducati".

"Será muy interesante. Para mí, creo que es una oportunidad muy buena, porque al final tengo la oportunidad de batir a uno de los mejores de la historia, o al mejor".

"Entonces, si consigo ganarle, me consideraré también uno de los mejores pilotos de la historia".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing

Si Martín hubiera ganado el campeonato, habría ascendido automáticamente a la escuadra oficial Ducati junto a Bagnaia para 2024.

Martín reveló que tenía dos monos de carreras negros preparados para el test de postemporada en Valencia por si se producía su ascenso, pero dice que "ya no me importa" esto.

"No sé si puedo decir esto, pero el domingo en Valencia ya tenía preparados dos monos negros por si el lunes me subía a otra moto", añadió.

"Pero bueno, no salió y ya me da igual. He luchado por ser campeón, he estado muy cerca de Pecco y lo he hecho por el Pramac".

"Estoy orgulloso de seguir y orgulloso de ellos, porque al final, si me cambiara, tampoco volvería a estar con mi equipo, así que creo que se merecen luchar por otro campeonato del mundo y se merecen conseguirlo".