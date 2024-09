Martín: la maniobra de Bastianini en Misano "sobrepasó el límite"

El piloto del Pramac Jorge Martín ha insistido en que no está "100%" de acuerdo con la decisión de los comisarios de MotoGP de no sancionar a Enea Bastianini por su controvertido adelantamiento en la curva 4 de Misano.

Tras un ligero contacto, Bastianini se hacía con su segunda victoria de la temporada.

Aunque Martin se mostró molesto tras la carrera, los comisarios se negaron a investigar el incidente.

Aunque Martín dice haber aceptado la decisión, declaró antes del Gran Premio de Indonesia: "No estoy de acuerdo al 100%, porque creo que estaba por encima del límite. Pero no pasa nada. Al final tengo que respetar la decisión de los comisarios, así que enhorabuena a Enea, lo intentaré aquí".

Bastianini, por su parte, se mantiene firme en que su adelantamiento fue legítimo, a pesar de admitir su temor inmediato de haber provocado la caída y el abandono de Martin.

"No, no me sorprende [la reacción divisoria]", reflexionó Bastianini. "Me fui directamente fuera de la línea porque miré para ver cómo estaba Jorge - pensé 'oh, se ha caído'.

"Pero sin esa situación, estaba en la línea, así que estoy de acuerdo con mi primera aproximación, mi primera decisión [de ir a por la maniobra]".

A pesar de no haber conseguido la victoria en Misano, Martín llega a Indonesia con una ventaja de 24 puntos sobre el bicampeón defensor, Francesco Bagnaia.

El año pasado, en la ronda de Mandalika, Martín se adelantó en la clasificación con una victoria en la carrera al sprint, para volver a quedarse rezagado en el gran premio, y el español espera que este cambio de ritmo le beneficie en esta ocasión.

2El año pasado estuve fuerte, eso es lo más importante", dijo Martín. "Gané el Sprint y lideraba por tres segundos (el domingo), quizás fui demasiado optimista en carrera pero siento que puedo ser competitivo como siempre.

"Mantendré la cabeza baja, es importante mantener el mismo nivel y consistencia. Recuerdo que cometí algunos errores en la calificación, así que intentaré concentrarme".